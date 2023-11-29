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Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
Руководство Крыма проанализирует эффективность работы властей в муниципалитетах, на территории которых действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T12:01
2023-11-29T12:01
2023-11-29T12:01
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
режим чс
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Руководство Крыма проанализирует эффективность работы властей в муниципалитетах, на территории которых действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он призвал ответственных лиц максимально усилить работу и особое внимание уделить пенсионерам, детям и инвалидам.Аксенов также сообщил, что в связи с повторным ухудшением погоды в Крыму количество абонентов, которые остаются без электроснабжения, увеличилось до 43 тысяч человек.Рабочее движение по автодорогам Крыма открыто, транспортное сообщение обеспечивается в штатном режиме. Восстановлено междугородное и пригородное движение троллейбусов.Завершается работа комиссии по оценке урона, нанесенного непогодой дорожной инфраструктуре, а также портовым сооружениям в Ялте и Евпатории, добавил Аксенов.На данный момент режим ЧС действует в 15 муниципальных образованиях республики: Ялте, Алуште, Симферополе, Джанкое, Евпатории и Саках, Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.По информации исполнительных органов, подтвержден ущерб на сумму 1 млрд 349 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два селаРежим ЧС объявлен в Крыму для эффективной борьбы со стихиейДорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, режим чс, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Аксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧС
Аксенов пообещал оценить эффективность работы муниципальных властей в режиме ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Руководство Крыма проанализирует эффективность работы властей в муниципалитетах, на территории которых действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Сложившаяся ситуация на практике показывает, как выстроено взаимодействие власти, служб с жителями в муниципалитетах. Эффективность реагирования муниципальных властей в режиме ЧС обязательно будет проанализирована. Там, где зоны ответственности заранее закреплены за ответственными сотрудниками администраций, проблем не возникает", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он призвал ответственных лиц максимально усилить работу и особое внимание уделить пенсионерам, детям и инвалидам.
Аксенов также сообщил, что в связи с повторным ухудшением погоды в Крыму количество абонентов, которые остаются без электроснабжения, увеличилось до 43 тысяч человек.
Рабочее движение по автодорогам Крыма открыто, транспортное сообщение обеспечивается в штатном режиме. Восстановлено
междугородное и пригородное движение троллейбусов.
Завершается работа комиссии по оценке урона, нанесенного непогодой дорожной инфраструктуре, а также портовым сооружениям в Ялте и Евпатории, добавил Аксенов.
На данный момент режим ЧС действует в 15 муниципальных образованиях республики
: Ялте, Алуште, Симферополе, Джанкое, Евпатории и Саках, Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.
Сильнейший шторм обрушился
на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала
144 км/ч.
Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
По информации исполнительных органов, подтвержден ущерб
на сумму 1 млрд 349 млн рублей.
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