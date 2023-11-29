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В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов
В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов
Движение междугородных троллейбусов по маршрутам Симферополь – Алушта и Симферополь – Ялта возобновлено. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T09:29
2023-11-29T09:29
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
общественный транспорт
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Движение междугородных троллейбусов по маршрутам Симферополь – Алушта и Симферополь – Ялта возобновлено. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.27 ноября движение троллейбусов по этим маршрутам было временно приостановлено в связи с погодными условиями.Кроме того, министр уточнил, что автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт в Крыму в среду утром также работает в обычном режиме.Движение троллейбусов в Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте также возобновлено в полном объеме. А в Евпатории на линию со вчерашнего дня вышли трамваи, в настоящее время они работают штатно.При этом Лукашенко не исключил, что из-за погоды возможны временные неудобства."Приносим извинения за возможные неудобства", - уточнил он.Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: данные на утро средыКак работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском краеДвижение в центре Алушты перекроют на два дня – причина
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общественный транспорт, минтранс крыма, николай лукашенко, общество, новости крыма, симферополь, алушта, ялта
В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов

В Крыму возобновилось движение троллейбусов из Симферополя в Алушту и Ялту

09:29 29.11.2023
 
© КрымтроллейбусТроллейбус на Ангарском перевале на трассе Симферополь - Алушта - Ялта
Троллейбус на Ангарском перевале на трассе Симферополь - Алушта - Ялта
© Крымтроллейбус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Движение междугородных троллейбусов по маршрутам Симферополь – Алушта и Симферополь – Ялта возобновлено. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
27 ноября движение троллейбусов по этим маршрутам было временно приостановлено в связи с погодными условиями.
"Движение междугородных троллейбусов по маршрутам на участках Симферополь - Алушта - Ялта возобновлено сегодня, 29 ноября. Троллейбусы работают в штатном режиме", - написал глава регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Кроме того, министр уточнил, что автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт в Крыму в среду утром также работает в обычном режиме.
Движение троллейбусов в Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте также возобновлено в полном объеме. А в Евпатории на линию со вчерашнего дня вышли трамваи, в настоящее время они работают штатно.
При этом Лукашенко не исключил, что из-за погоды возможны временные неудобства.
"Приносим извинения за возможные неудобства", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.
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