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В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов

В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Крыму возобновилось движение междугородных троллейбусов

Движение междугородных троллейбусов по маршрутам Симферополь – Алушта и Симферополь – Ялта возобновлено. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T09:29

2023-11-29T09:29

2023-11-29T09:29

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Движение междугородных троллейбусов по маршрутам Симферополь – Алушта и Симферополь – Ялта возобновлено. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.27 ноября движение троллейбусов по этим маршрутам было временно приостановлено в связи с погодными условиями.Кроме того, министр уточнил, что автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт в Крыму в среду утром также работает в обычном режиме.Движение троллейбусов в Алуште, Керчи, Симферополе и Ялте также возобновлено в полном объеме. А в Евпатории на линию со вчерашнего дня вышли трамваи, в настоящее время они работают штатно.При этом Лукашенко не исключил, что из-за погоды возможны временные неудобства."Приносим извинения за возможные неудобства", - уточнил он.Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье России из-за шторма в пути задерживаются около 50 поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по Крымскому мосту: данные на утро средыКак работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском краеДвижение в центре Алушты перекроют на два дня – причина

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2023

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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общественный транспорт, минтранс крыма, николай лукашенко, общество, новости крыма, симферополь, алушта, ялта