Рейтинг@Mail.ru
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231128/kak-rabotaet-transport-posle-shtorma-v-krymu-i-krasnodarskom-krae-1133138855.html
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T13:09
2023-11-28T13:09
крым
транспорт
минтранс россии
железные дороги крыма
поезд
аэропорт
авиация
общество
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133112481_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_183f5dd324975c6921ceddb4546fa4e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России."Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.По информации Минтранса, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. При этом в связи с сильным штормом капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.Керченская паромная переправа возобновила работу с утра 28 ноября.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что в Крыму в ближайшие сутки снова прогнозируются ливни и усиление ветра, объявлено новое штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи в понедельникЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетСитуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133112481_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d70fabf3ecd19a942b410fcca9d7ceb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, минтранс россии, железные дороги крыма, поезд, аэропорт, авиация, общество, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, порты азовского-черноморского бассейна
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае

Транспорт в Крыму и Краснодарском крае после шторма возвращается к штатной работе

13:09 28.11.2023
 
© РИА Новости КрымТрасса Евпатория - Симферополь после урагана
Трасса Евпатория - Симферополь после урагана - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.
По информации Минтранса, аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
При этом в связи с сильным штормом капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.
"В морских портах на территории Краснодарского края сохраняются ограничения на осуществление судоходства. Торговый флот до завершения шторма остается на рейдах и в открытом море", - уточнили в Минтрансе РФ.
Керченская паромная переправа возобновила работу с утра 28 ноября.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что в Крыму в ближайшие сутки снова прогнозируются ливни и усиление ветра, объявлено новое штормовое предупреждение.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает аэропорт Сочи в понедельник
Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор
 
КрымТранспортМинтранс РоссииЖелезные дороги КрымаПоездАэропортАвиацияОбществоУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовостиПорты Азовского-Черноморского бассейна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Киселев: проект "Песни военных корреспондентов" - творческая удача 3:44
15:17Потери Украины за сутки: 385 боевиков и американские бронетранспортеры
15:09Сколько в Крыму будут стоить куриные яйца в декабре
14:51Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым
14:28Более 24 тысяч человек остаются без света в Симферопольском районе
14:19Центр подготовки и применения дронов разбит на Украине
14:18На Украине снова заявили о переименовании городов в Крыму
14:07Когда в Севастополе полностью восстановят подачу электричества – власти
13:35Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
13:15Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт
13:09Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
12:46Крымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовке
12:32Крымский мост открыли для движения автомобилей
12:27Как Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник
12:19Последствия шторма в Крыму: без воды остаются 132 тысячи человек
12:12Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:03В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева
11:53Забил кувалдой: в Крыму за убийства и разбой осудили 33-летнего мужчину
11:36Как проходят учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
11:25Обстрелы днем и ночью: ВСУ выпустили 78 снарядов по Херсонской области
Лента новостейМолния