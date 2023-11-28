https://crimea.ria.ru/20231128/kak-rabotaet-transport-posle-shtorma-v-krymu-i-krasnodarskom-krae-1133138855.html

Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае

Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае

Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T13:09

2023-11-28T13:09

2023-11-28T13:09

крым

транспорт

минтранс россии

железные дороги крыма

поезд

аэропорт

авиация

общество

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России."Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.По информации Минтранса, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. При этом в связи с сильным штормом капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.Керченская паромная переправа возобновила работу с утра 28 ноября.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что в Крыму в ближайшие сутки снова прогнозируются ливни и усиление ветра, объявлено новое штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи в понедельникЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетСитуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, минтранс россии, железные дороги крыма, поезд, аэропорт, авиация, общество, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, порты азовского-черноморского бассейна