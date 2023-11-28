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Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T13:09
2023-11-28T13:09
2023-11-28T13:09
крым
транспорт
минтранс россии
железные дороги крыма
поезд
аэропорт
авиация
общество
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России."Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.По информации Минтранса, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. При этом в связи с сильным штормом капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.Керченская паромная переправа возобновила работу с утра 28 ноября.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили, что в Крыму в ближайшие сутки снова прогнозируются ливни и усиление ветра, объявлено новое штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи в понедельникЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетСитуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, минтранс россии, железные дороги крыма, поезд, аэропорт, авиация, общество, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, порты азовского-черноморского бассейна
Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае
Транспорт в Крыму и Краснодарском крае после шторма возвращается к штатной работе
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", - говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.
По информации Минтранса, аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
При этом в связи с сильным штормом капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.
"В морских портах на территории Краснодарского края сохраняются ограничения на осуществление судоходства. Торговый флот до завершения шторма остается на рейдах и в открытом море", - уточнили в Минтрансе РФ.
Керченская паромная переправа возобновила
работу с утра 28 ноября.
Сильнейший шторм обрушился
на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС России сообщили
, что в Крыму в ближайшие сутки снова прогнозируются ливни и усиление ветра, объявлено новое штормовое предупреждение.
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