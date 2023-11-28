https://crimea.ria.ru/20231128/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-snova-otkryta-posle-uragana-1133133522.html

Керченская паромная переправа снова открыта после урагана

Керченская паромная переправа снова открыта после урагана - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Керченская паромная переправа снова открыта после урагана

В Керченском проливе утром во вторник действующих штормовых предупреждений нет. Переправа возобновила работу. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T10:28

2023-11-28T10:28

2023-11-28T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром во вторник действующих штормовых предупреждений нет. Переправа возобновила работу. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Из-за неблагоприятных погодных условий переправа через Керченский пролив не работала 26 и 27 ноября. В течение дня вторника в регионе также прогнозируется ветер порывами до 20 м/с, отметили в республиканском гидрометцентре.Ранее в минтрансе Крыма сообщили о приостановке работы Керченской переправы утром во вторник 28 ноября. При этом причины простановки паромов не уточнялись.Паромами через Керченскую переправу перевозят в первую очередь скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Водители также могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семь получили травмы. Из подтопленных домов эвакуировали более трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорКрымский мост: оперативные данные на утро вторникаДождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник

https://crimea.ria.ru/20231128/rezhim-chs-vveden-v-10-regionakh-kryma-1133132980.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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