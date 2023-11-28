Керченская паромная переправа снова открыта после урагана
Керченская паромная переправа возобновила работу после шторма века
© РосморречфлотПаром Керченской паромной переправы
© Росморречфлот
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе утром во вторник действующих штормовых предупреждений нет. Переправа возобновила работу. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 ноября ветер юго-западный, южный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, вечером 12-17 м/сек, небольшие осадки, видимость хорошая, в осадках 2-4 км. Высота волн 70-120 см, температура воздуха +8…+10 градусов, температура воды в море +8…+9 градусов", – сказано в сообщении.
Из-за неблагоприятных погодных условий переправа через Керченский пролив не работала 26 и 27 ноября. В течение дня вторника в регионе также прогнозируется ветер порывами до 20 м/с, отметили в республиканском гидрометцентре.
Ранее в минтрансе Крыма сообщили о приостановке работы Керченской переправы утром во вторник 28 ноября. При этом причины простановки паромов не уточнялись.
Паромами через Керченскую переправу перевозят в первую очередь скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Водители также могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро вторника проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семь получили травмы. Из подтопленных домов эвакуировали более трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
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