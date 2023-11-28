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Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T00:01
2023-11-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +6…+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +4, днем +8...+10 градусов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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ялта
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судак
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник дождь, мокрый снег, гололедица

00:01 28.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНепогода
Непогода - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем +5…+10 градусов, в горах ночью и днем -2…-4", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +6…+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +4, днем +8...+10 градусов.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 ноября
22:51Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды
22:26В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
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21:57Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
21:36Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
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20:48Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
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