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Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T00:01
2023-11-28T00:01
2023-11-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +6…+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +4, днем +8...+10 градусов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник дождь, мокрый снег, гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем +5…+10 градусов, в горах ночью и днем -2…-4", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +6…+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +4, днем +8...+10 градусов.