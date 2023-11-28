https://crimea.ria.ru/20231128/dozhd-mokryy-sneg-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1133082709.html

Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник

Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T00:01

2023-11-28T00:01

2023-11-28T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110153/37/1101533708_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_379146390bcf574296c210b428907114.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами дождь, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +6…+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +1 до +4, днем +8...+10 градусов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр