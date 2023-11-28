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Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор
Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор
Проезд почти по всем региональными и муниципальным дорогам Крыма открыт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымавтодора Максим Демин. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T09:19
2023-11-28T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проезд почти по всем региональными и муниципальным дорогам Крыма открыт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымавтодора Максим Демин.Основные осадки были в Бахчисарайском, Симферопольском районах, Алуште, Белогорском районе и Судаке. По словам Демина, их ожидали и поэтому четко сработали.За сутки выполнена очистка 3590 км покрытия от выпавшего рыхлого снега, более трех тысяч км дорог обработано противогололедным материалом.Открыт проезд на Ангарском и Грушевском перевалах. Температура там составляет около ноля. Осадки прекратились.По данным минтранса Крыма, из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 "Симферополь - Алушта" и № 52 "Симферополь - Ялта" по-прежнему временно приостановлено. Маршрут № 21&nbsp;"Симферополь - Перевальное" функционирует в штатном режиме. Добавлены дополнительные троллейбусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетТрассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехникиНа Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор

Проезд почти по всем автомобильным дорогам Крыма открыт после урагана

09:19 28.11.2023
 
© КрымавтодорДорожная техника в районе Ангарского перевала в Крыму
Дорожная техника в районе Ангарского перевала в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проезд почти по всем региональными и муниципальным дорогам Крыма открыт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымавтодора Максим Демин.

"Предприятие продолжало работу на протяжении полутора суток. Циклон ушел. Последствия минимизированы. На региональных и муниципальных дорогах общей протяженностью 6200 км, которые обслуживает Крымавтодор, проезд полностью обеспечен", - заявил Демин.

Основные осадки были в Бахчисарайском, Симферопольском районах, Алуште, Белогорском районе и Судаке. По словам Демина, их ожидали и поэтому четко сработали.
За сутки выполнена очистка 3590 км покрытия от выпавшего рыхлого снега, более трех тысяч км дорог обработано противогололедным материалом.
Открыт проезд на Ангарском и Грушевском перевалах. Температура там составляет около ноля. Осадки прекратились.
"Но у нас есть дороги Гончарное - Ялта и Бахчисарай - Ялта. Они проходят через плато Ай-Петри. Там мы закрыли дорогу. Здесь проводятся работы по расчистке дорожного покрытия. До конца дня эта дорога будет расчищена", - директор Крымавтодор.
По данным минтранса Крыма, из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 "Симферополь - Алушта" и № 52 "Симферополь - Ялта" по-прежнему временно приостановлено.
Маршрут № 21 "Симферополь - Перевальное" функционирует в штатном режиме. Добавлены дополнительные троллейбусы.
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