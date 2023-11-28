https://crimea.ria.ru/20231128/situatsiya-na-dorogakh-kryma-posle-shtorma-i-snegopada--krymavtodor-1133131538.html

Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор

Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – Крымавтодор

Проезд почти по всем региональными и муниципальным дорогам Крыма открыт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымавтодора Максим Демин. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T09:19

2023-11-28T09:19

2023-11-28T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Проезд почти по всем региональными и муниципальным дорогам Крыма открыт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымавтодора Максим Демин.Основные осадки были в Бахчисарайском, Симферопольском районах, Алуште, Белогорском районе и Судаке. По словам Демина, их ожидали и поэтому четко сработали.За сутки выполнена очистка 3590 км покрытия от выпавшего рыхлого снега, более трех тысяч км дорог обработано противогололедным материалом.Открыт проезд на Ангарском и Грушевском перевалах. Температура там составляет около ноля. Осадки прекратились.По данным минтранса Крыма, из-за последствий стихии движение троллейбусов по маршрутам № 51 "Симферополь - Алушта" и № 52 "Симферополь - Ялта" по-прежнему временно приостановлено. Маршрут № 21 "Симферополь - Перевальное" функционирует в штатном режиме. Добавлены дополнительные троллейбусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетТрассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехникиНа Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снега

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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