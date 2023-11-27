https://crimea.ria.ru/20231127/zatorov-na-federalnykh-trassakh-v-krymu-i-na-kubani-net-1133121183.html

Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет

Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет

Поезда в Крым и обратно ходят в штатном режиме, заторов на федеральных автомобильных трассах нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что по РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T17:22

2023-11-27T17:22

2023-11-27T17:22

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и обратно ходят в штатном режиме, заторов на федеральных автомобильных трассах нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что по поручению президента Минтранс координирует работы по ликвидации последствий шторма в ЮФО."Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.Также в пресс-службе уточнили, что на железных дорогах Кубани предпринимаются все необходимые меры для нормализации движения. Однако из-за штормовой погоды на время приостановлено движение на побережье. Почти полсотни пассажирских поездов задерживаются.К ликвидации последствий непогоды привлечены более 150 железнодорожников, ведутся работы по восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожного полотна.Трассы открыты, переправа – закрытаНа федеральных трассах Кубани и в Крыму движение автомобилей идет в штатном режиме, заторов и повреждений нет.Керченская паромная переправа временно не работает.Аэропорт Сочи работает штатно, внесены лишь небольшие корректировки в расписание."Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.Предприятия и организации отрасли предпринимают все необходимые меры для того, чтобы восстановить штатную работу транспорта. На особом контроле находятся вопросы, связанные с соблюдением прав пассажиров и обеспечения комфортных условий случае задержек транспорта, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории. Также было возобновлено движение транспорта на двух из четырех дорог, ранее перекрытых из-за последствий шторма.Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТОЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика