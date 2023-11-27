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Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
Поезда в Крым и обратно ходят в штатном режиме, заторов на федеральных автомобильных трассах нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что по РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T17:22
2023-11-27T17:22
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и обратно ходят в штатном режиме, заторов на федеральных автомобильных трассах нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что по поручению президента Минтранс координирует работы по ликвидации последствий шторма в ЮФО."Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.Также в пресс-службе уточнили, что на железных дорогах Кубани предпринимаются все необходимые меры для нормализации движения. Однако из-за штормовой погоды на время приостановлено движение на побережье. Почти полсотни пассажирских поездов задерживаются.К ликвидации последствий непогоды привлечены более 150 железнодорожников, ведутся работы по восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожного полотна.Трассы открыты, переправа – закрытаНа федеральных трассах Кубани и в Крыму движение автомобилей идет в штатном режиме, заторов и повреждений нет.Керченская паромная переправа временно не работает.Аэропорт Сочи работает штатно, внесены лишь небольшие корректировки в расписание."Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.Предприятия и организации отрасли предпринимают все необходимые меры для того, чтобы восстановить штатную работу транспорта. На особом контроле находятся вопросы, связанные с соблюдением прав пассажиров и обеспечения комфортных условий случае задержек транспорта, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории. Также было возобновлено движение транспорта на двух из четырех дорог, ранее перекрытых из-за последствий шторма.Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии – ФОТОЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
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РИА Новости Крым
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4.7
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транспорт, логистика
Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет

На федеральных трассах в Крыму и на Кубани заторов нет

17:22 27.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и обратно ходят в штатном режиме, заторов на федеральных автомобильных трассах нет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что по поручению президента Минтранс координирует работы по ликвидации последствий шторма в ЮФО.
"Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Также в пресс-службе уточнили, что на железных дорогах Кубани предпринимаются все необходимые меры для нормализации движения. Однако из-за штормовой погоды на время приостановлено движение на побережье. Почти полсотни пассажирских поездов задерживаются.
К ликвидации последствий непогоды привлечены более 150 железнодорожников, ведутся работы по восстановлению контактной сети и расчистке железнодорожного полотна.

Трассы открыты, переправа – закрыта

На федеральных трассах Кубани и в Крыму движение автомобилей идет в штатном режиме, заторов и повреждений нет.
Керченская паромная переправа временно не работает.
"Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море", - уточнили в пресс-службе.
Аэропорт Сочи работает штатно, внесены лишь небольшие корректировки в расписание.
"Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", - говорится в сообщении.
Предприятия и организации отрасли предпринимают все необходимые меры для того, чтобы восстановить штатную работу транспорта. На особом контроле находятся вопросы, связанные с соблюдением прав пассажиров и обеспечения комфортных условий случае задержек транспорта, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории. Также было возобновлено движение транспорта на двух из четырех дорог, ранее перекрытых из-за последствий шторма.
Троллейбусы по маршрутам "Симферополь−Алушта" и "Симферополь−Ялта" временно не ходят.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации гидрометцентра РК, на западне полуострова зафиксирован ураган с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
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