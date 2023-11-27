https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-zapustili-dvizhenie-po-dvum-ranee-perekrytym-iz-za-shtorma-dorogam-1133112593.html

В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам

В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам

В Крыму возобновлено движение транспорта на двух из четырех дорог, ранее перекрытых из-за последствий шторма. Об этом сообщил министр транспорта республики... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T12:59

2023-11-27T12:59

2023-11-27T12:59

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

николай лукашенко

транспорт

дороги крыма

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возобновлено движение транспорта на двух из четырех дорог, ранее перекрытых из-за последствий шторма. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По словам Лукашенко, движение на дороге Симферополь – Евпатория на участке в районе Прибрежного будет возобновлено в ближайшее время.Движение по дороге между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе запустят до конца дня.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек. В Севастополе пострадали трое.В наиболее пострадавших от стихии регионах Республики Крым, а также в Севастополе введен режим чрезвычайно ситуации.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В Крыму из-за аварий без света остаются более 400 тысяч абонентов.Полностью восстановить энергоснабжение планируется в течение двух суток.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231127/krym-perezhil-armageddon-konstantinov-o-shtorme-na-poluostrove-1133103623.html

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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, николай лукашенко, транспорт, дороги крыма, новости, новости крыма