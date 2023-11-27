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В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории
В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории
Возобновлено движение транспорта на участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T14:23
2023-11-27T14:33
николай лукашенко
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
транспорт
дороги крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Возобновлено движение транспорта на участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Ранее движение транспорта по данному участку было ограничено из-за подтопления.Глава ведомства также напомнил, что ранее было возобновлено движение по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное Черноморского района. На автодороге Алушта – Судак – Феодосия в районе поселка Морское движение осуществляется в реверсивном режиме.Кроме того, до конца дня планируется открыть для проезда участок дороги между села Митяево и Трудовое в Сакском районе, где на проезжую часть упала опора ЛЭП.Лукашенко добавил, что в поселке Героевское в Керчи порядка 40 домов по-прежнему находятся в ограниченной транспортной доступности из-за последствий шторма.По всем остальным дорогам, в том числе на Ангарском и Грушевском перевалах, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, добавил руководитель ведомства.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек. В Севастополе пострадали трое.В наиболее пострадавших от стихии регионах Республики Крым, а также в Севастополе введен режим чрезвычайно ситуации.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В Крыму из-за аварий без света остаются более 400 тысяч абонентов.Полностью восстановить энергоснабжение планируется в течение двух суток.
https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html
https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-stikhii-v-kerchi-sotni-abonentov-bez-sveta-i-gaza-1133114692.html
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николай лукашенко, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, транспорт, дороги крыма, новости
В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории

В Крыму запустили движение по ранее закрытому из-за потопа участку дороги до Евпатории

14:23 27.11.2023 (обновлено: 14:33 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымНа некоторых участках трассы Симферополь-Евпатория остается вода
На некоторых участках трассы Симферополь-Евпатория остается вода - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Возобновлено движение транспорта на участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Открыт участок дороги межу поселком Прибрежное и Евпаторией на автодороге Симферополь – Евпатория", - сказал Лукашенко журналистам.
Ранее движение транспорта по данному участку было ограничено из-за подтопления.
Глава ведомства также напомнил, что ранее было возобновлено движение по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное Черноморского района. На автодороге Алушта – Судак – Феодосия в районе поселка Морское движение осуществляется в реверсивном режиме.
Кроме того, до конца дня планируется открыть для проезда участок дороги между села Митяево и Трудовое в Сакском районе, где на проезжую часть упала опора ЛЭП.
Лукашенко добавил, что в поселке Героевское в Керчи порядка 40 домов по-прежнему находятся в ограниченной транспортной доступности из-за последствий шторма.

"Проезд к селу обеспечен, техника может подвезти воду, при этом по самому поселку сложно проехать, потому что там велись земляные работы, укладывали канализацию, вели водопровод. Сейчас это все находится в воде, и там сложно проехать на любой технике. Я постоянно на связи с главой администрации. Как только позволит погода, будем заниматься этими вопросами", - сказал министр.

По всем остальным дорогам, в том числе на Ангарском и Грушевском перевалах, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, добавил руководитель ведомства.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
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По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек. В Севастополе пострадали трое.
В наиболее пострадавших от стихии регионах Республики Крым, а также в Севастополе введен режим чрезвычайно ситуации.
В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка. В Крыму из-за аварий без света остаются более 400 тысяч абонентов.
Полностью восстановить энергоснабжение планируется в течение двух суток.
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