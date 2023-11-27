https://crimea.ria.ru/20231127/trassu-tavrida-zametaet-snegom-organizovano-dezhurstvo-spetstekhniki-1133129915.html
Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
На трассе "Таврида" в Крыму из-за снегопада организовано круглосуточное дежурство спецтехники, сообщает пресс-служба Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T22:18
2023-11-27T22:18
2023-11-27T22:18
ситуация на дорогах крыма
упрдор "тамань"
трасса таврида
дороги крыма
крымская погода
погода в крыму
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/13/1119281148_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_71c4d94613cdda398145348169c5629c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму из-за снегопада организовано круглосуточное дежурство спецтехники, сообщает пресс-служба Упрдор "Тамань"."На трассе "Таврида" организовано круглосуточное дежурство из-за снегопадов. На участки трассы А-291 "Таврида" готовы оперативно выйти 83 единицы специализированной дорожной техники, принимающей участие в зимнем содержании федеральных дорог", - сказано в сообщении.Последствия непогоды в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском, Керченском, Ленинском и Кировском районах устраняют семь тракторов, два автогрейдера, шесть фронтальных погрузчиков, грузовой эвакуатор, 18 комбинированных дорожных машин, еще 18 в любой момент готовы усилить работу. Постоянный мониторинг состояния трассы ведут четыре машины патрульных инженеров."Для быстрого реагирования на нештатные ситуации отработаны регламенты взаимодействий с территориальными подразделениями Госавтоинспекции, МЧС и администрациями районов, где проходит трасса А-291. Несмотря на предпринимаемые дорожными службами меры, водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и следовать ограничениям скоростного режима", - сказано в сообщении ведомства.В ночь на 27 ноября в Крыму, Севастополе и на юге России бушевала стихия, ураганный ветер сносил деревья, срывал крыши, шторм подтопил дома и дороги. Ситуация усложнилась резким похолоданием, в ряде городов и районов Крыма выпал первый снег. Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снегаЗаторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетВ Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/13/1119281148_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_0bfddb6787a5bc78a8fcd7be332714bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
упрдор "тамань", трасса таврида, дороги крыма, крымская погода, погода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика
Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
На трассе Таврида организовано дежурство из-за снегопадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму из-за снегопада организовано круглосуточное дежурство спецтехники, сообщает пресс-служба Упрдор "Тамань".
"На трассе "Таврида" организовано круглосуточное дежурство из-за снегопадов. На участки трассы А-291 "Таврида" готовы оперативно выйти 83 единицы специализированной дорожной техники, принимающей участие в зимнем содержании федеральных дорог", - сказано в сообщении.
Последствия непогоды в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском, Керченском, Ленинском и Кировском районах устраняют семь тракторов, два автогрейдера, шесть фронтальных погрузчиков, грузовой эвакуатор, 18 комбинированных дорожных машин, еще 18 в любой момент готовы усилить работу. Постоянный мониторинг состояния трассы ведут четыре машины патрульных инженеров.
За минувшие сутки специалисты использовали 16 тонн технической соли, 210 тонн песчано-солевой смеси и 21 "кубометр" солевого раствора. Запас противогололедных материалов на базах вдоль трассы составляет еще девять тысяч тонн. При необходимости проводится обработка дорожного полотна Крымского моста и подходов к нему. Специалисты Упрдор "Тамань" получают метеорологические данные в реальном времени, а автоматическая система управления дорожным движением на мосту подсказывает водителям безопасный скоростной режим.
"Для быстрого реагирования на нештатные ситуации отработаны регламенты взаимодействий с территориальными подразделениями Госавтоинспекции, МЧС и администрациями районов, где проходит трасса А-291. Несмотря на предпринимаемые дорожными службами меры, водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и следовать ограничениям скоростного режима", - сказано в сообщении ведомства.
В ночь на 27 ноября в Крыму, Севастополе и на юге России бушевала стихия
, ураганный ветер сносил деревья, срывал крыши, шторм подтопил дома и дороги. Ситуация усложнилась резким похолоданием
, в ряде городов и районов Крыма выпал первый снег.
Читайте также на РИА Новости Крым: