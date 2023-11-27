https://crimea.ria.ru/20231127/kholodno-i-krasivo-pervyy-sneg-nakryl-simferopol-posle-uragana-1133101298.html

Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО

Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО

В предгорном Крыму утром 27 ноября выпал снег. Снежный покров ночью установился и на горных крымских перевалах. Например, на Ангарском перевале Крыма в ночь на... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T16:27

2023-11-27T16:27

2023-11-27T17:01

фотоленты

фото

симферополь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

зима

крым

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В предгорном Крыму утром 27 ноября выпал снег. Снежный покров ночью установился и на горных крымских перевалах. Например, на Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега.Из-за непогоды остановлено движение междугородних троллейбусов из Симферополя в Ялту и Алушту. При этом снегопад осложняет работу коммунальщиков, которые убирают с дорог поваленные деревья, а также энергетиков, в экстремальных условиях возвращающих свет в дома 425 тысяч человек.Снег радует детей и взрослых, которым сегодня решением властей республики устроили выходной. Но только из окна: из-за штормового предупреждения лучше не покидать домов. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-vveden-rezhim-chs-v-ryade-regionov-1133099747.html

симферополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, симферополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, зима, крым