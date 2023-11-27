Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО

После ураганного ветра Крым заваливает снегом - ФОТО
Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.
Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.
А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.
А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.
Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.
Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.
Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.
Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.
Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.
Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.
Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.
Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.
Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.
Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.
Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.
Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.
Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.
Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.
Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.
А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.
Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.
Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.
Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.
Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.
Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.
Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.
Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.