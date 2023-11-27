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Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231127/kholodno-i-krasivo-pervyy-sneg-nakryl-simferopol-posle-uragana-1133101298.html
Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО
Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО
В предгорном Крыму утром 27 ноября выпал снег. Снежный покров ночью установился и на горных крымских перевалах. Например, на Ангарском перевале Крыма в ночь на... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:27
2023-11-27T17:01
фотоленты
фото
симферополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
зима
крым
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В предгорном Крыму утром 27 ноября выпал снег. Снежный покров ночью установился и на горных крымских перевалах. Например, на Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега.Из-за непогоды остановлено движение междугородних троллейбусов из Симферополя в Ялту и Алушту. При этом снегопад осложняет работу коммунальщиков, которые убирают с дорог поваленные деревья, а также энергетиков, в экстремальных условиях возвращающих свет в дома 425 тысяч человек.Снег радует детей и взрослых, которым сегодня решением властей республики устроили выходной. Но только из окна: из-за штормового предупреждения лучше не покидать домов. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-vveden-rezhim-chs-v-ryade-regionov-1133099747.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
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60
фото, симферополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, зима, крым
Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО

После ураганного ветра Крым заваливает снегом - ФОТО

16:27 27.11.2023 (обновлено: 17:01 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
В предгорном Крыму утром 27 ноября выпал снег. Снежный покров ночью установился и на горных крымских перевалах. Например, на Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега.
Из-за непогоды остановлено движение междугородних троллейбусов из Симферополя в Ялту и Алушту.
При этом снегопад осложняет работу коммунальщиков, которые убирают с дорог поваленные деревья, а также энергетиков, в экстремальных условиях возвращающих свет в дома 425 тысяч человек.
Снег радует детей и взрослых, которым сегодня решением властей республики устроили выходной. Но только из окна: из-за штормового предупреждения лучше не покидать домов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.

Снег в СИмферополе
1 из 9

Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.

Снег в СИмферополе
2 из 9

А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.

Снег в СИмферополе
3 из 9

Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.

Снег в СИмферополе
4 из 9

Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.

Снег в СИмферополе
5 из 9

Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.

Снег в СИмферополе
6 из 9

Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.

Снег в СИмферополе
7 из 9

Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.

Снег в СИмферополе
8 из 9

Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.

Снег в СИмферополе
9 из 9

Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9

Средиземноморский циклон принес к Крым не только ураганный ветер, но и первый снег.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9

А вместе с ним - ограниченную видимость на дорогах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9

Стихия была для некоторых внезапной, летние кафе не успели убрать мебель с уличных площадок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

Штормовое предупреждение действует и на 27 ноября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9

Понедельник объявлен в Крыму выходным днем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

Снег ложится не только в Симферополе но и, по словам местных жителей, на Южном берегу Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Цветы под снежными шапками - привычное для полуострова явление.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9

Вечный огонь особенно красочно смотрится в снежной мгле.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

Но любоваться красотой крымчан просят исключительно с соблюдением мер безопасности.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Последствия стихии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
10:26
В Крыму введен режим ЧС в ряде регионов
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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