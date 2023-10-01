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Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Массовое строительство новых мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно для жителей и гостей полуострова, это подтверждают медики и специалисты связи. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T07:37
2023-10-01T08:18
альберт куршутов
мнения
мобильная связь
интернет
связь в крыму
роспотребнадзор
роскомнадзор
радио "спутник в крыму"
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Альберт Куршутов о мобильной связи в Крыму
Альберт Куршутов о мобильной связи в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Массовое строительство новых мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно для жителей и гостей полуострова, это подтверждают медики и специалисты связи. Об этом заявил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".Строительство и установка станций строго регламентированы нормами СанПиНа и контролируются Роспотребнадзором и Роскомнадзором. Только после замеров фактического уровня излучения выдается разрешение на ввод в эксплуатацию, отметил Куршутов. Кроме того, безопасность новых мобильных станций подтверждают и врачи.Ранее врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов анонсировал установку в Крыму до конца года еще 160 новых базовых станций связи. Всего же, по оценкам профильного министерства, для обеспечения полуострова качественной связью и интернетом необходимо около 2,5 тысяч вышек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму улучшится качество мобильной связиПлату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАСФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230927/kogda-v-krymu-uluchshitsya-kachestvo-mobilnoy-svyazi-1131697083.html
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альберт куршутов, мнения, мобильная связь, интернет, связь в крыму, роспотребнадзор, роскомнадзор
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей

Мининформ: массовое строительство мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно

07:37 01.10.2023 (обновлено: 08:18 01.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Массовое строительство новых мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно для жителей и гостей полуострова, это подтверждают медики и специалисты связи. Об этом заявил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Альберт Куршутов о мобильной связи в Крыму
07:37

"Чем ближе мы устанавливаем базовые станции, тем больше уменьшается любое возможное воздействие электромагнитного излучения. Мобильному телефону не нужно напрягаться, чтобы ловить сигнал, соответственно, он сам по себе перестает излучать волны. Что касается базовой вышки, то у нее спектр излучения направлен не вниз, а горизонтально, и он в узком луче уходит в сторону от людей", – отметил он.

Строительство и установка станций строго регламентированы нормами СанПиНа и контролируются Роспотребнадзором и Роскомнадзором. Только после замеров фактического уровня излучения выдается разрешение на ввод в эксплуатацию, отметил Куршутов. Кроме того, безопасность новых мобильных станций подтверждают и врачи.

"Я изучал этот вопрос и общался с очень большим кругом специалистов на эту тему, начиная от врачей, в том числе онкологов, и заканчивая ведущими профессорами и специалистами сферы связи. Так вот они говорят, что это (наличие базовой станции поблизости – ред.) никак не влияет на людей, нигде не подтверждают какое-либо влияние", – добавил глава профильного министерства.

Ранее врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов анонсировал установку в Крыму до конца года еще 160 новых базовых станций связи. Всего же, по оценкам профильного министерства, для обеспечения полуострова качественной связью и интернетом необходимо около 2,5 тысяч вышек.
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