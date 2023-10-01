https://crimea.ria.ru/20231001/vyshki-svyazi-po-krymu-kak-oni-vliyayut-na-zdorove-lyudey-1131719727.html
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Массовое строительство новых мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно для жителей и гостей полуострова, это подтверждают медики и специалисты связи. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T07:37
2023-10-01T07:37
2023-10-01T08:18
альберт куршутов
мнения
мобильная связь
интернет
связь в крыму
роспотребнадзор
роскомнадзор
радио "спутник в крыму"
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Альберт Куршутов о мобильной связи в Крыму
Альберт Куршутов о мобильной связи в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Массовое строительство новых мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно для жителей и гостей полуострова, это подтверждают медики и специалисты связи. Об этом заявил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов в эфире радио "Спутник в Крыму".Строительство и установка станций строго регламентированы нормами СанПиНа и контролируются Роспотребнадзором и Роскомнадзором. Только после замеров фактического уровня излучения выдается разрешение на ввод в эксплуатацию, отметил Куршутов. Кроме того, безопасность новых мобильных станций подтверждают и врачи.Ранее врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов анонсировал установку в Крыму до конца года еще 160 новых базовых станций связи. Всего же, по оценкам профильного министерства, для обеспечения полуострова качественной связью и интернетом необходимо около 2,5 тысяч вышек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму улучшится качество мобильной связиПлату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАСФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230927/kogda-v-krymu-uluchshitsya-kachestvo-mobilnoy-svyazi-1131697083.html
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альберт куршутов, мнения, мобильная связь, интернет, связь в крыму, роспотребнадзор, роскомнадзор
Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
Мининформ: массовое строительство мобильных станций в Крыму абсолютно безопасно
07:37 01.10.2023 (обновлено: 08:18 01.10.2023)