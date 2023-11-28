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Крымский мост: оперативные данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
Утром 28 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T08:05
2023-11-28T08:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Утром 28 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-otremontirovali-dorogu-k-soldatskomu-plyazhu-1133030150.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:05 28.11.2023 (обновлено: 08:14 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Утром 28 ноября проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 8:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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