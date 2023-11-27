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Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек

Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек

В Крыму число ожидающих подключения электроэнергии сократилось с полумиллиона до 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T18:18

2023-11-27T18:18

2023-11-27T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму число ожидающих подключения электроэнергии сократилось с полумиллиона до 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго"."Количество обесточенных потребителей сократилось до 200 тысяч человек", - сказано в сообщении.Уточняется, что большая часть таких потребителей находятся в самых пострадавших от урагана районах республики.По данным на 12 часов понедельника в Крыму оставались без света 425 тысяч человек. К аварийным работам привлекли 183 бригады энергетиков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полное восстановление энергоснабжения в Крыму потребуется двое суток.В ночь на понедельник западное побережье Крыма накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.

https://crimea.ria.ru/20231127/stikhiynoe-bedstvie-uragan-i-ego-posledstviya-v-krymu---reyd-po-gorodam-1133113174.html

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