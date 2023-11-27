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Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды
Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды
Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека и причинил физический ущерб еще семерым. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T22:51
2023-11-27T22:51
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
новости крыма
режим чс
сергей аксенов
михаил развожаев
общество
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека и причинил физический ущерб еще семерым. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. В некоторых районах введен режим ЧС, коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Кое-где погода не утихает – специалисты предсказывают Крыму повторный удар шторма со скоростью ветра от 35 до 40 м/с.О том, как сегодня боролись со стихией, читайте в подборке РИА Новости Крым.Данные о количестве жертв и пострадавшихПо состоянию на 9 утра в МЧС РФ заявили об одном пропавшем без вести и четырех пострадавших. Позже, как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, стало известно об одном погибшем человеке в селе Морское под Судаком. Он вышел посмотреть на шторм и погиб. Число граждан, получивших травмы разной степени тяжести, к концу дня выросло до десяти человек. По данным минздрава РК, люди пострадали в Евпатории, Белогорском и Советском районах.В Севастополе пострадавшие не получили серьезных повреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Два человека находятся в больнице с незначительными травмами и ушибами, всего за медицинской помощью обратилось пять человек.Из зоны подтопления в Республике Крым были эвакуированы около трехсот человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об эвакуации 10 человек из поселка Любимовка, среди которых – двое детей. Они были размещены в одном из местных пансионатов.В Анапе выбросило на берег сухогрузСухогруз Blue Shark под флагом Белиза был выброшен на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево, сообщил Росморречфлот. По информации ведомства, судно находилось в порту Тамань, где на него грузили ячмень для транспортировки в Египет. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы.Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, экипаж в ходе инцидента не пострадал, судно также находится в удовлетворительном состоянии.Данные о разрушениях инфраструктурыКогда утихнут ветер и море, придется восстанавливать набережные курортных городов, пляжную инфраструктуру, жилые дома, транспорт и так далее. Так, в Севастополе большой урон нанесен зданию Института биологии южных морей на Приморском бульваре. В результате инцидента выбиты окна и повреждена крыша, подтоплен Севастопольский аквариум, в котором погибло, по разными данным, от пятисот до восьмисот морских и пресноводных животных.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.Так, в Симферопольском районе помощи энергетиков ждут 42,1 тыс. человек, в Сакском – 24,8 тыс. человек, в Бахчисарайском – 21,6 тыс. человек, в Нижнегорском – 15,3 тыс. человек и в Белогорском районе Крыма - 15,1 тыс. человек.Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой. В Черноморском районе восстановили проезд по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное, была также открыта старая дорога из Алушты в Судак, подтопленная ранее в районе села Морское. Свободна для автомобилей также дорога между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, на участок которой в ночь с 26 на 27 ноября упала опора ЛЭП.В каких городах Крыма введен режим ЧСРежим чрезвычайной ситуации введен в нескольких районах и городах Крыма до полной ликвидации последствий природной катастрофы. Так, режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах.Из-за штормового ветра введен этот режим и в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, критических проблем с инфраструктурой не было, но есть локальные порывы сетей. Ночью от граждан поступило более 1500 обращений, последствия стихии устраняются.О действии режима ЧС в Ялте сообщила глава администрации Янина Павленко. Там созданы рабочие комиссии по обследованию береговых укреплений, а также мостов, подпорных стен, кровель, фасадов, дворовых территорий и дорог.сссПо прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер мешает вернуть свет в села под АлуштойПоследствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережныеБез света в Крыму остаются 200 тысяч человек
https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, новости крыма, режим чс, сергей аксенов, михаил развожаев, общество, происшествия, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму
Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды

Где после шторма в Крыму введен режим ЧС и ждать ли повторного удара стихии

22:51 27.11.2023
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека и причинил физический ущерб еще семерым. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. В некоторых районах введен режим ЧС, коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Кое-где погода не утихает – специалисты предсказывают Крыму повторный удар шторма со скоростью ветра от 35 до 40 м/с.
О том, как сегодня боролись со стихией, читайте в подборке РИА Новости Крым.

Данные о количестве жертв и пострадавших

По состоянию на 9 утра в МЧС РФ заявили об одном пропавшем без вести и четырех пострадавших. Позже, как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, стало известно об одном погибшем человеке в селе Морское под Судаком. Он вышел посмотреть на шторм и погиб. Число граждан, получивших травмы разной степени тяжести, к концу дня выросло до десяти человек. По данным минздрава РК, люди пострадали в Евпатории, Белогорском и Советском районах.
В Севастополе пострадавшие не получили серьезных повреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Два человека находятся в больнице с незначительными травмами и ушибами, всего за медицинской помощью обратилось пять человек.
Из зоны подтопления в Республике Крым были эвакуированы около трехсот человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
"Весь вечер и всю ночь мы проводили эвакуацию людей в Евпатории с улиц Симферопольская и Лиманная. 287 человек эвакуировали из 93-х домов. Люди доставлены в пункты временного размещения. Также проводилась эвакуация в селе Прибрежное Сакского района, порядка 30 человек мы эвакуировали. Люди также находятся в ПВР. В селе Межводное Черноморского района проводилась эвакуация из 12 домов", – уточнил он.
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Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об эвакуации 10 человек из поселка Любимовка, среди которых – двое детей. Они были размещены в одном из местных пансионатов.

В Анапе выбросило на берег сухогруз

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза был выброшен на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево, сообщил Росморречфлот. По информации ведомства, судно находилось в порту Тамань, где на него грузили ячмень для транспортировки в Египет. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы.
Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, экипаж в ходе инцидента не пострадал, судно также находится в удовлетворительном состоянии.

Данные о разрушениях инфраструктуры

Когда утихнут ветер и море, придется восстанавливать набережные курортных городов, пляжную инфраструктуру, жилые дома, транспорт и так далее. Так, в Севастополе большой урон нанесен зданию Института биологии южных морей на Приморском бульваре. В результате инцидента выбиты окна и повреждена крыша, подтоплен Севастопольский аквариум, в котором погибло, по разными данным, от пятисот до восьмисот морских и пресноводных животных.
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.
Так, в Симферопольском районе помощи энергетиков ждут 42,1 тыс. человек, в Сакском – 24,8 тыс. человек, в Бахчисарайском – 21,6 тыс. человек, в Нижнегорском – 15,3 тыс. человек и в Белогорском районе Крыма - 15,1 тыс. человек.
Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой. В Черноморском районе восстановили проезд по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное, была также открыта старая дорога из Алушты в Судак, подтопленная ранее в районе села Морское. Свободна для автомобилей также дорога между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, на участок которой в ночь с 26 на 27 ноября упала опора ЛЭП.
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В каких городах Крыма введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких районах и городах Крыма до полной ликвидации последствий природной катастрофы. Так, режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах.
Из-за штормового ветра введен этот режим и в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, критических проблем с инфраструктурой не было, но есть локальные порывы сетей. Ночью от граждан поступило более 1500 обращений, последствия стихии устраняются.
О действии режима ЧС в Ялте сообщила глава администрации Янина Павленко. Там созданы рабочие комиссии по обследованию береговых укреплений, а также мостов, подпорных стен, кровель, фасадов, дворовых территорий и дорог.ссс
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 м/с.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымНовости КрымаРежим ЧССергей АксеновМихаил РазвожаевОбществоПроисшествияЖКХ Крыма и СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуОтключение воды в Крыму
 
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