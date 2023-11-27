https://crimea.ria.ru/20231127/zhizn-posle-shtorma-v-krymu-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-1133129534.html

Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды

Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды

Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека и причинил физический ущерб еще семерым. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T22:51

2023-11-27T22:51

2023-11-27T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека и причинил физический ущерб еще семерым. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. В некоторых районах введен режим ЧС, коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Кое-где погода не утихает – специалисты предсказывают Крыму повторный удар шторма со скоростью ветра от 35 до 40 м/с.О том, как сегодня боролись со стихией, читайте в подборке РИА Новости Крым.Данные о количестве жертв и пострадавшихПо состоянию на 9 утра в МЧС РФ заявили об одном пропавшем без вести и четырех пострадавших. Позже, как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, стало известно об одном погибшем человеке в селе Морское под Судаком. Он вышел посмотреть на шторм и погиб. Число граждан, получивших травмы разной степени тяжести, к концу дня выросло до десяти человек. По данным минздрава РК, люди пострадали в Евпатории, Белогорском и Советском районах.В Севастополе пострадавшие не получили серьезных повреждений, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Два человека находятся в больнице с незначительными травмами и ушибами, всего за медицинской помощью обратилось пять человек.Из зоны подтопления в Республике Крым были эвакуированы около трехсот человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об эвакуации 10 человек из поселка Любимовка, среди которых – двое детей. Они были размещены в одном из местных пансионатов.В Анапе выбросило на берег сухогрузСухогруз Blue Shark под флагом Белиза был выброшен на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево, сообщил Росморречфлот. По информации ведомства, судно находилось в порту Тамань, где на него грузили ячмень для транспортировки в Египет. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку, однако сильнейший ветер сорвал сухогруз с якорей, в результате чего он придрейфовал к берегам Анапы.Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, экипаж в ходе инцидента не пострадал, судно также находится в удовлетворительном состоянии.Данные о разрушениях инфраструктурыКогда утихнут ветер и море, придется восстанавливать набережные курортных городов, пляжную инфраструктуру, жилые дома, транспорт и так далее. Так, в Севастополе большой урон нанесен зданию Института биологии южных морей на Приморском бульваре. В результате инцидента выбиты окна и повреждена крыша, подтоплен Севастопольский аквариум, в котором погибло, по разными данным, от пятисот до восьмисот морских и пресноводных животных.Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.Так, в Симферопольском районе помощи энергетиков ждут 42,1 тыс. человек, в Сакском – 24,8 тыс. человек, в Бахчисарайском – 21,6 тыс. человек, в Нижнегорском – 15,3 тыс. человек и в Белогорском районе Крыма - 15,1 тыс. человек.Было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой. В Черноморском районе восстановили проезд по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное, была также открыта старая дорога из Алушты в Судак, подтопленная ранее в районе села Морское. Свободна для автомобилей также дорога между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, на участок которой в ночь с 26 на 27 ноября упала опора ЛЭП.В каких городах Крыма введен режим ЧСРежим чрезвычайной ситуации введен в нескольких районах и городах Крыма до полной ликвидации последствий природной катастрофы. Так, режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах.Из-за штормового ветра введен этот режим и в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, критических проблем с инфраструктурой не было, но есть локальные порывы сетей. Ночью от граждан поступило более 1500 обращений, последствия стихии устраняются.О действии режима ЧС в Ялте сообщила глава администрации Янина Павленко. Там созданы рабочие комиссии по обследованию береговых укреплений, а также мостов, подпорных стен, кровель, фасадов, дворовых территорий и дорог.сссПо прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер мешает вернуть свет в села под АлуштойПоследствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережныеБез света в Крыму остаются 200 тысяч человек

https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html

https://crimea.ria.ru/20231127/unichtozheno-vse-posledstviya-shtorma-na-naberezhnykh-sevastopolya---reportazh-1133117320.html

https://crimea.ria.ru/20231127/stikhiynoe-bedstvie-uragan-i-ego-posledstviya-v-krymu---reyd-po-gorodam-1133113174.html

https://crimea.ria.ru/20231127/kholodno-i-krasivo-pervyy-sneg-nakryl-simferopol-posle-uragana-1133101298.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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