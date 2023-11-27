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В Ялте ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Ялте ввели режим ЧС
В Ялте ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Ялте ввели режим ЧС
В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до момента ликвидации последствий шторма и ураганного ветра. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T19:51
2023-11-27T19:51
ялта
режим чс
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
происшествия
дмитрий павленко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до момента ликвидации последствий шторма и ураганного ветра. Соответствующее постановление подписал председатель Ялтинского городского совета, сообщает глава администрации города Янина Павленко.Все объекты будут обследованы вне зависимости от формы собственности, уточняет глава администрации. Кроме того, отдел курортов и туризма Ялты собирает сейчас от собственников и пользователей автобусов информацию о том, какие из них пострадали в результате ЧС."Еще одна рабочая группа (ее возглавит мой заместитель Юрий Журавлев) обследует все мосты, подпорные стены, кровли, фасады, дворовые территории, дороги", - информирует Павленко.Как сообщалось, в единую дежурно-диспетчерскую службу Ялты обратились более 500 заявителей. В основном вопросы касались электроснабжения. Кроме того, сильный ветер срывал кровли с домов, поступило три заявки о повреждении автомобилей. Разоушены берегоукрепительные сооружения.Ранее режим ЧС был введен в Евпатории, а также в Сакском и Черноморском районах. В зону подтопления на территории Евпатории и села Прибрежного попало 195 жилых домов. Эвакуация жителей продолжалась всю ночь, было эвакуировано 326 человек из них 46 детейЧитайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС - справкаРежим ЧС в Ейске: что известно к этому часуЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
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РИА Новости Крым
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4.7
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ялта, режим чс, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, происшествия, дмитрий павленко, новости крыма
В Ялте ввели режим ЧС

В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации до полной ликвидации последствий шторма

19:51 27.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия шторма в Ялте
Последствия шторма в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до момента ликвидации последствий шторма и ураганного ветра. Соответствующее постановление подписал председатель Ялтинского городского совета, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"По поручению главы Крыма под руководством министра жилищной политики и госстройнадзора Республики Никиты Тарасова создается рабочая группа с привлечением минстроя и муниципалитета. Она обследует берегоукрепительные сооружения от Фороса до Гурзуфа", - написала она в своем Telegram-канале.
Все объекты будут обследованы вне зависимости от формы собственности, уточняет глава администрации. Кроме того, отдел курортов и туризма Ялты собирает сейчас от собственников и пользователей автобусов информацию о том, какие из них пострадали в результате ЧС.
"Еще одна рабочая группа (ее возглавит мой заместитель Юрий Журавлев) обследует все мосты, подпорные стены, кровли, фасады, дворовые территории, дороги", - информирует Павленко.
Как сообщалось, в единую дежурно-диспетчерскую службу Ялты обратились более 500 заявителей. В основном вопросы касались электроснабжения. Кроме того, сильный ветер срывал кровли с домов, поступило три заявки о повреждении автомобилей. Разоушены берегоукрепительные сооружения.
Ранее режим ЧС был введен в Евпатории, а также в Сакском и Черноморском районах. В зону подтопления на территории Евпатории и села Прибрежного попало 195 жилых домов. Эвакуация жителей продолжалась всю ночь, было эвакуировано 326 человек из них 46 детей
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