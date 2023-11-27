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В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС
В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Евпатории и двух районах Крыма. Об этом сообщают в главке МЧС России по Республике Крым и в районной администрации. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T17:21
2023-11-27T17:21
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
крым
гу мчс рф по республике крым
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сакский район
евпатория
наталья писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Евпатории и двух районах Крыма. Об этом сообщают в главке МЧС России по Республике Крым и в районной администрации.По данным ведомства, на территории республики без электроснабжения остаются порядка 500 тысяч человек. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы 183 бригады Крымэнерго - 558 человек и 215 единиц техники.Общая группировка сил и средств РСЧС Республики Крым, которая участвует в ликвидации последствий, составляет более 1300 человек и 432 единицы техники.О введении режима ЧС сообщила и глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.По словам Писаревой, к четырем часа дня 27 ноября водоснабжение было восстановлено в селах Артемовка, Водопойное, Новоульяновка, Новосельское, Межводное и в поселке Черноморское (кроме улицы Димитрова). Продолжаются работы в селах Громово и Калиновка.Возникли проблемы из-за непогоды и на газораспределительных сетях района. Над их устранением работают 4 единицы техники и 26 сотрудников филиала ГУП РК "Крымгазсети". На данный момент восстанавливается газоснабжение шести абонентов.В уборке поваленных деревьев, а также ликвидации иных ситуаций участвуют 15 сотрудников ДРСУ и 7 единиц техники."Муниципальные службы все работают в режиме "повышенная готовность". В работе 30 человек и 4 единицы техники. Оперативно стараемся отработать все возникшие проблемные ситуации", - уточнила глава Черноморского района.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее о введении режима ЧС В Крыму на территории ряда муниципалитетов из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма сообщал глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html
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черноморский район
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, крым, гу мчс рф по республике крым, черноморский район, сакский район, евпатория, наталья писарева
В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС

Режим ЧС введен в трех регионах Крыма - Евпатории, Сакском и Черноморском районах

17:21 27.11.2023
 
© РИА Новости КрымПоследствия урагана в Евпатории
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Евпатории и двух районах Крыма. Об этом сообщают в главке МЧС России по Республике Крым и в районной администрации.
"В Евпатории и Сакском районе введен режим ЧС. В результате шторма на полуострове в 307 населенных пунктах произошло 598 происшествий. В зону подтопления на территории Евпатории и села Прибрежного попало 195 жилых домов. Эвакуация жителей продолжалась всю ночь, было эвакуировано 326 человек из них 46 детей", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.
По данным ведомства, на территории республики без электроснабжения остаются порядка 500 тысяч человек. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы 183 бригады Крымэнерго - 558 человек и 215 единиц техники.
Общая группировка сил и средств РСЧС Республики Крым, которая участвует в ликвидации последствий, составляет более 1300 человек и 432 единицы техники.
О введении режима ЧС сообщила и глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.

"В Черноморском районе принято решении о введении режима ЧС до определенного распоряжения. На данный момент в РЭС поступило более 300 обращений от населения. Для устранения аварийных ситуаций по энергоснабжению задействовано 7 бригад (23 человека) и 7 единиц техники РЭСа", - уточнила она.

По словам Писаревой, к четырем часа дня 27 ноября водоснабжение было восстановлено в селах Артемовка, Водопойное, Новоульяновка, Новосельское, Межводное и в поселке Черноморское (кроме улицы Димитрова). Продолжаются работы в селах Громово и Калиновка.
Возникли проблемы из-за непогоды и на газораспределительных сетях района. Над их устранением работают 4 единицы техники и 26 сотрудников филиала ГУП РК "Крымгазсети". На данный момент восстанавливается газоснабжение шести абонентов.
В уборке поваленных деревьев, а также ликвидации иных ситуаций участвуют 15 сотрудников ДРСУ и 7 единиц техники.
"Муниципальные службы все работают в режиме "повышенная готовность". В работе 30 человек и 4 единицы техники. Оперативно стараемся отработать все возникшие проблемные ситуации", - уточнила глава Черноморского района.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ранее о введении режима ЧС В Крыму на территории ряда муниципалитетов из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма сообщал глава республики Сергей Аксенов.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаАномальные ливни и режим ЧС в Крыму в июне 2022 годаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымЧерноморский районСакский районЕвпаторияНаталья Писарева
 
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