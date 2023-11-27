https://crimea.ria.ru/20231127/v-evpatorii-sakskom-i-chernomorskom-rayonakh-vveden-rezhim-chs-1133121658.html

В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС

В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Евпатории и двух районах Крыма. Об этом сообщают в главке МЧС России по Республике Крым и в районной администрации. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T17:21

2023-11-27T17:21

2023-11-27T17:21

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крым

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наталья писарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Евпатории и двух районах Крыма. Об этом сообщают в главке МЧС России по Республике Крым и в районной администрации.По данным ведомства, на территории республики без электроснабжения остаются порядка 500 тысяч человек. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы 183 бригады Крымэнерго - 558 человек и 215 единиц техники.Общая группировка сил и средств РСЧС Республики Крым, которая участвует в ликвидации последствий, составляет более 1300 человек и 432 единицы техники.О введении режима ЧС сообщила и глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.По словам Писаревой, к четырем часа дня 27 ноября водоснабжение было восстановлено в селах Артемовка, Водопойное, Новоульяновка, Новосельское, Межводное и в поселке Черноморское (кроме улицы Димитрова). Продолжаются работы в селах Громово и Калиновка.Возникли проблемы из-за непогоды и на газораспределительных сетях района. Над их устранением работают 4 единицы техники и 26 сотрудников филиала ГУП РК "Крымгазсети". На данный момент восстанавливается газоснабжение шести абонентов.В уборке поваленных деревьев, а также ликвидации иных ситуаций участвуют 15 сотрудников ДРСУ и 7 единиц техники."Муниципальные службы все работают в режиме "повышенная готовность". В работе 30 человек и 4 единицы техники. Оперативно стараемся отработать все возникшие проблемные ситуации", - уточнила глава Черноморского района.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее о введении режима ЧС В Крыму на территории ряда муниципалитетов из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма сообщал глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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черноморский район

сакский район

евпатория

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