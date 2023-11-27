https://crimea.ria.ru/20231127/rezhim-chs-v-eyske-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133126291.html

Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу

Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу

В городе Ейск Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями и ураганным ветром, сообщается на официальном сайте администрации... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T19:21

2023-11-27T19:21

2023-11-27T19:21

краснодарский край

режим чс

новости

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

ейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131400869_615:1309:1928:2048_1920x0_80_0_0_7fd0e449582649d294f2172c2dda0306.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В городе Ейск Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями и ураганным ветром, сообщается на официальном сайте администрации города."Подписано постановление администрации Ейского городского поселения от 27 ноября 2023 года № 1209 "О введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Ейского городского поселения Ейского района в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в сообщении.В городе создается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством и.о. главы Ейского городского поселения. В состав штаба включаются заместитель главы города, начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник местного МВД, а также руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства.Режим ЧС вводится для органов управления, сил и средств районного звена государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Как сообщалось ранее, в Ейске и поселке Ясенская переправа Краснодарского края уровень воды в реках и Таганрогском заливе Азовского моря поднялся до опасных отметок. Вода перелилась на дорогу, в пункты временного размещения было эвакуировано 42 человека.В результате нагонных явлений в Ейске подтоплены 79 придомовых территорий, в станице Должанской – 134 территории и 12 домов, в поселке Ясенская Переправа – семь дворов и три дома. Читайте также на РИА Новости Крым:Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночьюЗадержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяВ Анапе в понедельник не будут работать сады и школы

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

краснодарский край

ейск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, режим чс, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, ейск