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В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы
В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы
В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T21:57
2023-11-26T21:57
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
краснодарский край
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Также жителей просят завтра по возможности оставаться дома, усилить контроль за детьми.По данным оперштаба, за день в Анапе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. Поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они отработаны. Сейчас продолжается восстановление линий энергоснабжения.Из-за непогоды понедельник объявили выходным днем в Крыму, Севастополе и Херсонской области. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова , а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуостроваТрасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаШторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
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Новости
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, краснодарский край, происшествия, новости, общество
В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы

В Анапе из-за непогоды 27 ноября отменены занятия в школах и садах - оперштаб

21:57 26.11.2023
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяОперативный штаб работает в Краснодарском крае из-за непогоды
Оперативный штаб работает в Краснодарском крае из-за непогоды
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами", - сказано в сообщении.
Также жителей просят завтра по возможности оставаться дома, усилить контроль за детьми.
По данным оперштаба, за день в Анапе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. Поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они отработаны. Сейчас продолжается восстановление линий энергоснабжения.
Из-за непогоды понедельник объявили выходным днем в Крыму, Севастополе и Херсонской области.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова , а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеКраснодарский крайПроисшествияНовостиОбщество
 
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