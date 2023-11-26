https://crimea.ria.ru/20231126/v-anape-v-ponedelnik-ne-budut-rabotat-sady-i-shkoly-1133078413.html

В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы

В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы

В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:57

2023-11-26T21:57

2023-11-26T21:57

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

краснодарский край

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Также жителей просят завтра по возможности оставаться дома, усилить контроль за детьми.По данным оперштаба, за день в Анапе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. Поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, все они отработаны. Сейчас продолжается восстановление линий энергоснабжения.Из-за непогоды понедельник объявили выходным днем в Крыму, Севастополе и Херсонской области. Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова , а также на Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуостроваТрасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаШторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму

краснодарский край

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, краснодарский край, происшествия, новости, общество