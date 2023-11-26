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В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана
В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана - РИА Новости Крым, 26.11.2023
В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в связи с погодными условиями. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T21:36
2023-11-26T21:44
владимир сальдо
херсонская область
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
общество
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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в связи с погодными условиями.Губернатор также призвал жителей области быть осторожными и без особой необходимости не выходить из дома и не выезжать на автомобилях.В воскресенье на Крым и Херсонскую область обрушился ураганный ветер и сильные ливни. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигают 40 м/с. В Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.По данным МЧС РК, по состоянию на вечер воскресенье в республике зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев.В результате аварий на сетях из-за непогоды без света остались 40 тысяч крымчан.
https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html
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владимир сальдо, херсонская область, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, общество
В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана

В Херсонской области из-за ураганного ветра понедельник объявлен выходным - Сальдо

21:36 26.11.2023 (обновлено: 21:44 26.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в связи с погодными условиями.
"В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор также призвал жителей области быть осторожными и без особой необходимости не выходить из дома и не выезжать на автомобилях.
В воскресенье на Крым и Херсонскую область обрушился ураганный ветер и сильные ливни. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигают 40 м/с. В Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.
По данным МЧС РК, по состоянию на вечер воскресенье в республике зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев.
В результате аварий на сетях из-за непогоды без света остались 40 тысяч крымчан.
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Владимир СальдоХерсонская областьУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПогодаОбщество
 
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