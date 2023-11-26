https://crimea.ria.ru/20231126/v-khersonskoy-oblasti-ponedelnik-obyavlen-vykhodnym-iz-za-uragana-1133078000.html

В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана

В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана - РИА Новости Крым, 26.11.2023

В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в связи с погодными условиями. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T21:36

2023-11-26T21:36

2023-11-26T21:44

владимир сальдо

херсонская область

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

общество

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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в связи с погодными условиями.Губернатор также призвал жителей области быть осторожными и без особой необходимости не выходить из дома и не выезжать на автомобилях.В воскресенье на Крым и Херсонскую область обрушился ураганный ветер и сильные ливни. По данным гидрометцентра Крыма, на западном побережье полуострова порывы ветра достигают 40 м/с. В Евпатории из домов эвакуированы 150 человек. 100 из них размещены в гостиницах, 50 - у родственников.По данным МЧС РК, по состоянию на вечер воскресенье в республике зафиксировано порядка 10 случаев срыва кровель и около 40 падений деревьев.В результате аварий на сетях из-за непогоды без света остались 40 тысяч крымчан.

https://crimea.ria.ru/20231126/krym-prinyal-udar-stikhii---chto-proiskhodit-v-gorodakh-poluostrova-1133076705.html

херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, общество