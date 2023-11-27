https://crimea.ria.ru/20231127/sotni-upavshikh-derevev-seli-i-podtopleniya-na-kubani--est-postradavshie-1133086483.html

Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие

Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие

В ночь на понедельник в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано падение 255 деревьев, есть пострадавшие, они госпитализированы, в ряде населенных... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:59

2023-11-27T07:59

2023-11-27T08:04

кубань

штормовое предупреждение

погода

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано падение 255 деревьев, есть пострадавшие, они госпитализированы, в ряде населенных пунктов из-за подтоплений людей эвакуируют, сообщает оперштаб Кубани.Последствия ночной стихииВ Ейске в поселке Ясенская переправа уровень воды поднялся до опасных отметок, вода перелилась на дорогу, к этому времени в пункты временного размещения были эвакуированы 42 человека, эвакуация продолжается. В Новороссийске на территорию частного домовладения сошел сель – повреждены подпорная стена и забор. Работы по расчистке проведут в течение дня.В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома по улице Кооперативной. Погибших и пострадавших нет.Как сообщалось, в анапском селе Витязево на мель сел сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. В оперштабе уточняют, что розлива нефтепродуктов нет. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.Штормовое предупреждениеПо данным оперштаба, к этому времени в регионе действуют семь штормовых предупрежденийТакже в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе продолжится сильное волнение моря. Очень сильный снег синоптики прогнозируют в Сочи.Стихия ударила по Крыму и Кубани накануне. Пик непогоды пришелся на период с 21.00 до полуночи. Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяВ Анапе в понедельник не будут работать сады и школыУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, штормовое предупреждение, погода, краснодарский край, новости