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Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие
Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие
В ночь на понедельник в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано падение 255 деревьев, есть пострадавшие, они госпитализированы, в ряде населенных... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:59
2023-11-27T07:59
2023-11-27T08:04
кубань
штормовое предупреждение
погода
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано падение 255 деревьев, есть пострадавшие, они госпитализированы, в ряде населенных пунктов из-за подтоплений людей эвакуируют, сообщает оперштаб Кубани.Последствия ночной стихииВ Ейске в поселке Ясенская переправа уровень воды поднялся до опасных отметок, вода перелилась на дорогу, к этому времени в пункты временного размещения были эвакуированы 42 человека, эвакуация продолжается. В Новороссийске на территорию частного домовладения сошел сель – повреждены подпорная стена и забор. Работы по расчистке проведут в течение дня.В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома по улице Кооперативной. Погибших и пострадавших нет.Как сообщалось, в анапском селе Витязево на мель сел сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. В оперштабе уточняют, что розлива нефтепродуктов нет. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.Штормовое предупреждениеПо данным оперштаба, к этому времени в регионе действуют семь штормовых предупрежденийТакже в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе продолжится сильное волнение моря. Очень сильный снег синоптики прогнозируют в Сочи.Стихия ударила по Крыму и Кубани накануне. Пик непогоды пришелся на период с 21.00 до полуночи. Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяВ Анапе в понедельник не будут работать сады и школыУраган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
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кубань, штормовое предупреждение, погода, краснодарский край, новости
Сотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшие
На Кубани из-за непогоды сотни упавших деревьев, сели и подтопления – оперштаб
07:59 27.11.2023 (обновлено: 08:04 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано падение 255 деревьев, есть пострадавшие, они госпитализированы, в ряде населенных пунктов из-за подтоплений людей эвакуируют, сообщает оперштаб Кубани.
Последствия ночной стихии
"В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра зарегистрированы случаи падения деревьев – всего упали 255. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести", – сообщается в официальном Telegram-канале кубанского опершатаба.
В Ейске в поселке Ясенская переправа уровень воды поднялся до опасных отметок, вода перелилась на дорогу, к этому времени в пункты временного размещения были эвакуированы 42 человека, эвакуация продолжается. В Новороссийске на территорию частного домовладения сошел сель – повреждены подпорная стена и забор. Работы по расчистке проведут в течение дня.
В станице Вышестеблиевской Темрюкского района ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома по улице Кооперативной. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщалось
, в анапском селе Витязево на мель сел сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза. В оперштабе уточняют, что розлива нефтепродуктов нет. Судно снимут с мели после улучшения погодных условий.
Штормовое предупреждение
По данным оперштаба, к этому времени в регионе действуют семь штормовых предупреждений
"В течение суток 27 ноября в 43 муниципалитетах возможны подъемы уровней рек, а также очень сильный ветер. В Туапсинском районе – тягун. Комплекс метеорологических явлений прогнозируют в Сочи. Нагонные явления возможны на территории пяти районов – Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского", – сказано в сообщении.
Также в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе продолжится сильное волнение моря. Очень сильный снег синоптики прогнозируют в Сочи.
Стихия ударила по Крыму и Кубани накануне
. Пик непогоды пришелся на период с 21.00 до полуночи. Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали
дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек.
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