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Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы

Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы

Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:13

2023-11-27T07:13

2023-11-27T07:14

анапа

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штормовое предупреждение

погода

тамань

морской транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот.По информации ведомства, судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.По информации капитана судна, на борту находятся 21 человек экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта.Морские спасатели во взаимодействии с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.Накануне на Крым и Краснодарский край обрушился сильнейший шторм.Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

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тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, штормовое предупреждение, погода, тамань, морской транспорт, краснодарский край