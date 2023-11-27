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Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы
Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы
Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:13
2023-11-27T07:13
2023-11-27T07:14
анапа
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот.По информации ведомства, судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.По информации капитана судна, на борту находятся 21 человек экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта.Морские спасатели во взаимодействии с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.Накануне на Крым и Краснодарский край обрушился сильнейший шторм.Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, новости, штормовое предупреждение, погода, тамань, морской транспорт, краснодарский край
Сухогруз выбросило на мель у берегов Анапы
Шторм выбросил на берег сухогруз под флагом Белиза у берегов Анапы
07:13 27.11.2023 (обновлено: 07:14 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот.
По информации ведомства, судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку.
"Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 мск 26 ноября, и оно дрейфовало в сторону берега пока не оказалось на мели в 01:00 мск 27 ноября. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега", – говорится в сообщении.
По информации капитана судна, на борту находятся 21 человек экипажа, это граждане Сирии, Индии и Египта.
Морские спасатели во взаимодействии с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции.
Накануне
на Крым и Краснодарский край обрушился сильнейший шторм.
Ветер в некоторых районах
достигал 40 метров в секунду, он сносил деревья и крыши, штормовые волны подтапливали дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались десятки тысяч человек
.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.
Власти Крыма
в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.
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