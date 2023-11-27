https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-shtorma-v-yalte-sorvannye-krovli-i-razbitye-naberezhnye-1133120111.html
Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
Последствия шторма продолжают ликвидировать в Ялте. О том, что уже сделано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:27
2023-11-27T16:27
2023-11-27T16:51
радио "спутник в крыму"
ялта
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
янина павленко
новости крыма
происшествия
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Последствия шторма продолжают ликвидировать в Ялте. О том, что уже сделано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко."За 12 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу обратились более 500 заявителей. В основном вопросы касались электроснабжения. На сегодня из 32 заявок в работе осталось 27. Пять аварий уже устранены, и активно продолжают устраняться специалистами "Крымэнерго", - рассказала мэр Ялты.По словам Янины Павленко, восстановить свет планируют до конца дня силами как муниципальных, так и частных предприятий.Серьезную аварию, повлекшую проблемы с отоплением, спровоцировало упавшее дерево.Всего в Ялте зафиксировано за сутки более 70 упавших деревьев. 17 уже убрали, восемь из них ночью: в первую очередь убирали те, которые упали на дороги и мешали транспортному сообщению.Кроме того, по словам Павленко, сильный ветер срывал кровли с домов. Принято 14 заявлений по повреждению крыш, большая часть в многоквартирных домах. Устранением поломок продолжают заниматься местные специалисты при поддержке министерства ЖКХ Крыма. Кроме того, поступило три заявки о повреждении автомобилей.Мэр уточнила, что, по поручению главы РК, министерство жилищной политики, у которого в подчинении "Противооползневое управление", уже выехало в Ялту, чтобы совместно с представителями муниципалитета провести обследование всех берегоукрепительных сооружений. Их от Фороса до Гурзуфа - более 100.Всего в устранении последствий шторма задействовано более 500 человек и 84 единицы техники.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте на РИА Новости Крым:В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабженияЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураганЧасть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, янина павленко, новости крыма, происшествия, штормовое предупреждение, юбк
Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
Берегоукрепительные сооружения Большой Ялты разбиты штормом - Павленко
16:27 27.11.2023 (обновлено: 16:51 27.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым.
Последствия шторма продолжают ликвидировать в Ялте. О том, что уже сделано, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала глава администрации города Янина Павленко.
"За 12 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу обратились более 500 заявителей. В основном вопросы касались электроснабжения. На сегодня из 32 заявок в работе осталось 27. Пять аварий уже устранены, и активно продолжают устраняться специалистами "Крымэнерго", - рассказала мэр Ялты.
По словам Янины Павленко, восстановить свет планируют до конца дня силами как муниципальных, так и частных предприятий.
Серьезную аварию, повлекшую проблемы с отоплением, спровоцировало упавшее дерево.
"Большая авария связана с тем, что упало дерево в Ялте в Теплой Балке. Порядка 100 абонентов остались без отопления. В настоящее время все устранено. Котельная начала свою работу, людям поступает тепло", - сообщила мэр города.
Всего в Ялте зафиксировано за сутки более 70 упавших деревьев. 17 уже убрали, восемь из них ночью: в первую очередь убирали те, которые упали на дороги и мешали транспортному сообщению.
Кроме того, по словам Павленко, сильный ветер срывал кровли с домов. Принято 14 заявлений по повреждению крыш, большая часть в многоквартирных домах. Устранением поломок продолжают заниматься местные специалисты при поддержке министерства ЖКХ Крыма. Кроме того, поступило три заявки о повреждении автомобилей.
"Серьезный шторм. Ялта давно такого не помнила. Волны достигали 8 метров высотой. Разбито много берегоукрепительных сооружений от Фороса до Гурзуфа", - сказала Янина Павленко.
Мэр уточнила, что, по поручению главы РК, министерство жилищной политики, у которого в подчинении "Противооползневое управление", уже выехало в Ялту, чтобы совместно с представителями муниципалитета провести обследование всех берегоукрепительных сооружений. Их от Фороса до Гурзуфа - более 100.
Всего в устранении последствий шторма задействовано более 500 человек и 84 единицы техники.
"Море все еще штормит. Синоптики предрекают небольшую передышку. А с завтрашнего вечера ухудшение погодных условий. Все набережные, за исключением центральной, которая не пострадала, к этому моменту уже должны быть ограждены специальной лентой. Призываем население не подходить к кромке берега моря. Селфи на фоне волны приводят к печальным последствиям", - предупредила Янина Павленко.
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