https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-shtorma-v-yalte-sorvannye-krovli-i-razbitye-naberezhnye-1133120111.html

Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные

Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные

Последствия шторма продолжают ликвидировать в Ялте. О том, что уже сделано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T16:27

2023-11-27T16:27

2023-11-27T16:51

радио "спутник в крыму"

ялта

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

янина павленко

новости крыма

происшествия

штормовое предупреждение

юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Последствия шторма продолжают ликвидировать в Ялте. О том, что уже сделано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Янина Павленко."За 12 часов в единую дежурно-диспетчерскую службу обратились более 500 заявителей. В основном вопросы касались электроснабжения. На сегодня из 32 заявок в работе осталось 27. Пять аварий уже устранены, и активно продолжают устраняться специалистами "Крымэнерго", - рассказала мэр Ялты.По словам Янины Павленко, восстановить свет планируют до конца дня силами как муниципальных, так и частных предприятий.Серьезную аварию, повлекшую проблемы с отоплением, спровоцировало упавшее дерево.Всего в Ялте зафиксировано за сутки более 70 упавших деревьев. 17 уже убрали, восемь из них ночью: в первую очередь убирали те, которые упали на дороги и мешали транспортному сообщению.Кроме того, по словам Павленко, сильный ветер срывал кровли с домов. Принято 14 заявлений по повреждению крыш, большая часть в многоквартирных домах. Устранением поломок продолжают заниматься местные специалисты при поддержке министерства ЖКХ Крыма. Кроме того, поступило три заявки о повреждении автомобилей.Мэр уточнила, что, по поручению главы РК, министерство жилищной политики, у которого в подчинении "Противооползневое управление", уже выехало в Ялту, чтобы совместно с представителями муниципалитета провести обследование всех берегоукрепительных сооружений. Их от Фороса до Гурзуфа - более 100.Всего в устранении последствий шторма задействовано более 500 человек и 84 единицы техники.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте на РИА Новости Крым:В Ялте и Гурзуфе около 300 абонентов остались без тепла и газоснабженияЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураганЧасть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, янина павленко, новости крыма, происшествия, штормовое предупреждение, юбк