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Новый удар урагана прогнозируют в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Новый удар урагана прогнозируют в Крыму
Новый удар урагана прогнозируют в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Новый удар урагана прогнозируют в Крыму
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T07:31
2023-11-27T07:45
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает оперштаб республики.Крымчан и гостей полуострова просят быть внимательными и воздержаться от поездок на личном транспорте.Накануне на Крым обрушился сильнейший шторм.Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались порядка 500 тысяч человек.Кроме того, в некоторых регионах из-за сильных подтоплений пришлось прибегнуть к эвакуации людей. Так, по данным МЧС, в Евпатории эвакуированы более 200 человек. Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Новый удар урагана прогнозируют в Крыму

Ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом ожидаются в Крыму в понедельник

07:31 27.11.2023 (обновлено: 07:45 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Снегопад в Евпатории
 Снегопад в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает оперштаб республики.

"В связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с", – говорится в сообщении.

Крымчан и гостей полуострова просят быть внимательными и воздержаться от поездок на личном транспорте.
Накануне на Крым обрушился сильнейший шторм.
Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались порядка 500 тысяч человек.
Кроме того, в некоторых регионах из-за сильных подтоплений пришлось прибегнуть к эвакуации людей. Так, по данным МЧС, в Евпатории эвакуированы более 200 человек.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.
Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
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