https://crimea.ria.ru/20231127/novyy-udar-uragana-prognoziruyut-v-krymu--1133085420.html

Новый удар урагана прогнозируют в Крыму

Новый удар урагана прогнозируют в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Новый удар урагана прогнозируют в Крыму

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T07:31

2023-11-27T07:31

2023-11-27T07:45

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает оперштаб республики.Крымчан и гостей полуострова просят быть внимательными и воздержаться от поездок на личном транспорте.Накануне на Крым обрушился сильнейший шторм.Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались порядка 500 тысяч человек.Кроме того, в некоторых регионах из-за сильных подтоплений пришлось прибегнуть к эвакуации людей. Так, по данным МЧС, в Евпатории эвакуированы более 200 человек. Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаВ порту Ялты штормом оторвало баржуПод Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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