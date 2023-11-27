Новый удар урагана прогнозируют в Крыму
Ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом ожидаются в Крыму в понедельник
07:31 27.11.2023 (обновлено: 07:45 27.11.2023)
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Снегопад в Евпатории
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в понедельник на полуострове ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает оперштаб республики.
"В связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с", – говорится в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят быть внимательными и воздержаться от поездок на личном транспорте.
Накануне на Крым обрушился сильнейший шторм.
Ветер в некоторых районах достигал 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались порядка 500 тысяч человек.
Кроме того, в некоторых регионах из-за сильных подтоплений пришлось прибегнуть к эвакуации людей. Так, по данным МЧС, в Евпатории эвакуированы более 200 человек.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег.
Власти Крыма в связи с погодными условиями объявили 27 ноября выходным днем.
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