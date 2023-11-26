Рейтинг@Mail.ru
В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/v-krymu-pochti-500-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1133081011.html
В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света
В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света
В Крыму из-за непогоды без света остались 498 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на оперативные данные... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-26T23:58
2023-11-27T00:02
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
происшествия
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
общество
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя-РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды без света остались 498 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на оперативные данные "Крымэнерго". Над устранением последний урагана работает 38 бригад. "Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский",- уточнил он.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег. На предприятии "Крымэнерго" работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов. В ночное время задействовано 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии.Восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра.Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, происшествия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, общество, олег крючков
В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света

Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра — власти

23:58 26.11.2023 (обновлено: 00:02 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя-РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды без света остались 498 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на оперативные данные "Крымэнерго".
"Отключено: линии электропередачи 10кВ - 166, ТП- 1185. Населения - 498 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
Над устранением последний урагана работает 38 бригад.
"Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский",- уточнил он.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег.
На предприятии "Крымэнерго" работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов. В ночное время задействовано 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии.
Восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра.
Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеКрымНовости КрымаПроисшествияОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуОбществоОлег Крючков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:45Три человека пострадали от шторма в Севастополе
00:31В порту Ялты штормом оторвало баржу
00:16Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережные
00:01Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
23:58В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света
23:38Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории
22:57На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
22:56Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
22:45В Севастополе отключают напряжение из-за множества порывов проводов
22:3878 бригад "Крымэнерго" работают над устранением аварий в Крыму
22:14Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревья
22:03Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
21:57В Анапе в понедельник не будут работать сады и школы
21:36В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за урагана
21:34В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России
21:29Ураган в Крыму сорвал более 10 крыш и повалил 40 деревьев
21:02Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
21:01Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
20:4224 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма
Лента новостейМолния