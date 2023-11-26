https://crimea.ria.ru/20231126/v-krymu-pochti-500-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1133081011.html

В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света

В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму почти 500 тысяч человек остались без света

В Крыму из-за непогоды без света остались 498 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на оперативные данные... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-26T23:58

2023-11-26T23:58

2023-11-27T00:02

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

происшествия

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отключение электроэнергии в крыму

общество

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя-РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды без света остались 498 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на оперативные данные "Крымэнерго". Над устранением последний урагана работает 38 бригад. "Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский",- уточнил он.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег. На предприятии "Крымэнерго" работает оперативный штаб. Особое внимание уделяется электроснабжению социально важных объектов. В ночное время задействовано 78 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад, привлечено 78 единиц техники. При необходимости используются резервные источники электроэнергии.Восстановительные работы затруднены из-за сильного ветра.Передать SMS-информацию об авариях можно на номер +79789936951. Телефоны контакт-центра ГУП РК "Крымэнерго": 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного).Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, происшествия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, общество, олег крючков