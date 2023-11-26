https://crimea.ria.ru/20231126/bolee-200-chelovek-evakuirovali-iz-opasnykh-zon-v-evpatorii-1133080346.html

Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории

Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории

В Евпатории из зон подтопления эвакуированы более 200 человек, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T23:38

2023-11-26T23:38

2023-11-26T23:39

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

мчс крыма

сергей садаклиев

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории из зон подтопления эвакуированы более 200 человек, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По информации главы ведомства, всего от РСЧС привлечено 115 человек и 39 единиц техники. В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.На помощь евпаторийцам, чьи дома ранее подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20231126/na-dvukh-trassakh-v-krymu-ogranichili-dvizhenie-transporta-1133079765.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, происшествия