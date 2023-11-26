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Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории
Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории
В Евпатории из зон подтопления эвакуированы более 200 человек, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T23:38
2023-11-26T23:39
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
мчс крыма
сергей садаклиев
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории из зон подтопления эвакуированы более 200 человек, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.По информации главы ведомства, всего от РСЧС привлечено 115 человек и 39 единиц техники. В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.На помощь евпаторийцам, чьи дома ранее подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.Читайте также на РИА Новости Крым:Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиВ подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС РоссииИз-за урагана 27 ноября в Крыму объявлено выходным днем - Аксенов
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, мчс крыма, сергей садаклиев, новости крыма, происшествия
Более 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории

В Евпатории из зоны подтопления эвакуировали более 200 человек - МЧС

23:38 26.11.2023 (обновлено: 23:39 26.11.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории из зон подтопления эвакуированы более 200 человек, сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"По состоянию на 23.20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов размещения. Эвакуировано более 200 человек", - написал он в своем ТГ -канале.
По информации главы ведомства, всего от РСЧС привлечено 115 человек и 39 единиц техники.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах, пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.
На помощь евпаторийцам, чьи дома ранее подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеМЧС КрымаСергей СадаклиевНовости КрымаПроисшествия
 
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