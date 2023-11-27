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Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым
Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым
На автодороге в Сакском районе, перекрытой из-за упавшей ЛЭП, возобновили движение. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T18:49
2023-11-27T18:49
ситуация на дорогах крыма
николай лукашенко
саки
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На автодороге в Сакском районе, перекрытой из-за упавшей ЛЭП, возобновили движение. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Вечером 26 ноября в официальном Telegram-канале правительства РК было опубликовано сообщение о временном ограничении движения транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое из-за падения опоры линии электропередачи.В понедельник, 27 ноября, директор компании "Крыматодор" Максим Демин сообщил о закрытой дороге в Раздольненском районе Крыма и сохранении ограничения движения на автодорогах Алушта-Судак-Феодосия в селе Морском, на участках трасс Саки-Евпатория и Черноморское-Воинка. Чтобы не прервать движение между Морским и Судаком, была открыта объездная дорога.На участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное движение транспорта было ограничено из-за подтопления. Днем в понедельник его возобновили.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега. Для обеспечения безопасного проезда в темное время суток дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетВ Крыму введен режим ЧС в ряде регионовЕсли на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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николай лукашенко, саки, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, транспорт, логистика, новости крыма
Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым

Автомобильное движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым возобновлено

18:49 27.11.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На автодороге в Сакском районе, перекрытой из-за упавшей ЛЭП, возобновили движение. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
"В Сакском районе по состоянию на 17.30 движение на автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое возобновлено", - написал он в своем Telegram-канале.
Вечером 26 ноября в официальном Telegram-канале правительства РК было опубликовано сообщение о временном ограничении движения транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое из-за падения опоры линии электропередачи.
В понедельник, 27 ноября, директор компании "Крыматодор" Максим Демин сообщил о закрытой дороге в Раздольненском районе Крыма и сохранении ограничения движения на автодорогах Алушта-Судак-Феодосия в селе Морском, на участках трасс Саки-Евпатория и Черноморское-Воинка. Чтобы не прервать движение между Морским и Судаком, была открыта объездная дорога.
На участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное движение транспорта было ограничено из-за подтопления. Днем в понедельник его возобновили.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега. Для обеспечения безопасного проезда в темное время суток дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу.
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Ситуация на дорогах КрымаНиколай ЛукашенкоСакиКрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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