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Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым

Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым

На автодороге в Сакском районе, перекрытой из-за упавшей ЛЭП, возобновили движение. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T18:49

2023-11-27T18:49

2023-11-27T18:49

ситуация на дорогах крыма

николай лукашенко

саки

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. На автодороге в Сакском районе, перекрытой из-за упавшей ЛЭП, возобновили движение. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Вечером 26 ноября в официальном Telegram-канале правительства РК было опубликовано сообщение о временном ограничении движения транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое из-за падения опоры линии электропередачи.В понедельник, 27 ноября, директор компании "Крыматодор" Максим Демин сообщил о закрытой дороге в Раздольненском районе Крыма и сохранении ограничения движения на автодорогах Алушта-Судак-Феодосия в селе Морском, на участках трасс Саки-Евпатория и Черноморское-Воинка. Чтобы не прервать движение между Морским и Судаком, была открыта объездная дорога.На участке дороги Симферополь – Евпатория в районе поселка Прибрежное движение транспорта было ограничено из-за подтопления. Днем в понедельник его возобновили.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>На Ангарском перевале Крыма в ночь на понедельник выпало более 20 см снега. Для обеспечения безопасного проезда в темное время суток дорожники чистили снег и обрабатывали дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нетВ Крыму введен режим ЧС в ряде регионовЕсли на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба

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николай лукашенко, саки, крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, транспорт, логистика, новости крыма