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Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T07:47
2023-11-25T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать? РИА Новости Крым собрал топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин.
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, штормовое предупреждение, погода, стихия, закон и право, общество, инфографика
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба

Топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин

07:47 25.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать? РИА Новости Крым собрал топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин.
Если на машину упало дерево
 
ИнфографикаСовет экспертаШтормовое предупреждениеПогодаСтихияЗакон и правоОбщество
 
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