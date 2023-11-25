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Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T07:47
2023-11-25T07:47
2023-11-25T07:47
инфографика
совет эксперта
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать? РИА Новости Крым собрал топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, штормовое предупреждение, погода, стихия, закон и право, общество, инфографика
Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба
Топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин