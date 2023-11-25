https://crimea.ria.ru/20231125/esli-na-mashinu-upalo-derevo-algoritm-vozmescheniya-uscherba-1133033874.html

Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба

Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Если на машину упало дерево: алгоритм возмещения ущерба

После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T07:47

2023-11-25T07:47

2023-11-25T07:47

инфографика

совет эксперта

штормовое предупреждение

погода

стихия

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129072127_0:0:617:348_1920x0_80_0_0_db04a4a6f214b0a4c7ce119dffc95f4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. После разгула непогоды в Крыму от сильного ветра с дождем в городах полуострова попадали десятки деревьев, некоторые из них “приземлились” на крыши автомобилей. Как в таком случае поступать владельцу машины, когда и от кого можно получить компенсацию ущерба и что нужно для этого сделать? РИА Новости Крым собрал топ советов юриста для владельцев пострадавших от непогоды машин.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, штормовое предупреждение, погода, стихия, закон и право, общество, инфографика