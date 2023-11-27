https://crimea.ria.ru/20231127/kakie-dorogi-v-krymu-ostayutsya-zakrytymi---operativnye-dannye-1133099012.html

Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные

Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Какие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данные

Девяносто процентов дорог в Крыму утром в понедельник доступны для проезда, ограничения сохраняются на четырех участках. Однако в течение дня последствия... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:23

2023-11-27T10:23

2023-11-27T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Девяносто процентов дорог в Крыму утром в понедельник доступны для проезда, ограничения сохраняются на четырех участках. Однако в течение дня последствия непогоды на автодорожной сети планируется устранить полностью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор компании "Крыматодор" Максим Демин.По его словам, ограничение движения сохраняется на автодорогах Алушта-Судак-Феодосия в селе Морском, на участках трасс Саки-Евпатория и Черноморское-Воинка. Также пока остается закрытой дорога в Раздольненском районе Крыма."В Морском в течение часа будет открыта объездная. Будет открыто рабочее движение для легкового транспорта, автобусов. Для грузовиков пока движение будет ограничено, но сообщение между Морским и Судаком прервано не будет. Затем будут устанавливаться объемы разрушения, составляться сметы и проводиться капитальные работы. По остальным дорогам до конца дня надеемся также обеспечить проезжаемость. Проезд может быть не везде комфортным, но проехать будет можно", - пообещал глава "Крымавтодора".Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:На Ангарском перевале в Крыму выпало 20 см снегаГде был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентрКак работает общественный транспорт Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, новости крыма, крым, крымавтодор, максим демин, транспорт, инфографика