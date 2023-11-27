https://crimea.ria.ru/20231127/gde-byl-samyy-silnyy-veter-v-krymu-za-vremya-uragana---gidromettsentr-1133094651.html
Где был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр
Где был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Где был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр
Самый сильный ветер во время урагана был зарегистрирован метеорологами на западе Крыма в поселке Черноорское. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T10:01
2023-11-27T10:01
2023-11-27T10:14
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
крымская погода
погода в крыму
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
черноморское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Самый сильный ветер во время урагана был зарегистрирован метеорологами на западе Крыма в поселке Черноорское. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231127/odin-chelovek-pogib-vo-vremya-uragana-v-krymu-1133094143.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, черноморское
Где был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр
Самый сильный ветер во время урагана в Крыму зарегистрирован в Черноморском - 40 м/с
10:01 27.11.2023 (обновлено: 10:14 27.11.2023)