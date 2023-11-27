https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-bolee-300-chelovek-evakuirovali-iz-podtoplennykh-domov-1133090310.html
В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов
В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов
В Крыму из зон подтоплений на западном побережье полуострова эвакуировали свыше 300 человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:01
2023-11-27T09:01
2023-11-27T09:48
радио "спутник в крыму"
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
гу мчс рф по республике крым
сергей садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из зон подтоплений на западном побережье полуострова эвакуировали свыше 300 человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, из-за очень сильного ветра образовалась высокая нагонная волна, которая подтопила территории частных домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Садаклиев также уточнил, что на данный момент без электроснабжения в Крыму остается порядка 500 тысяч абонентов. Сильный ветер пока не позволяет работникам "Крымэнерго" работать с вышек, поэтому все работы ведутся точечно на трансформаторных подстанциях, пояснил руководитель ведомства.Кроме того, в результате ураганного ветра зафиксированы повреждения порядка 60 кровель, добавил глава МЧС Крыма.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение по трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231127/novyy-udar-uragana-prognoziruyut-v-krymu--1133085420.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, гу мчс рф по республике крым, сергей садаклиев, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму
В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов
В Крыму из подтопленных домов эвакуировали более 300 человек – МЧС
09:01 27.11.2023 (обновлено: 09:48 27.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму из зон подтоплений на западном побережье полуострова эвакуировали свыше 300 человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Весь вечер и всю ночь мы проводили эвакуацию людей в Евпатории с улиц Симферопольская и Лиманная. 287 человек эвакуировали из 93-х домов. Люди доставлены в пункты временного размещения. Также проводилась эвакуация в селе Прибрежное Сакского района, порядка 30 человек мы эвакуировали. Люди также находятся в ПВР. Также в Селе Межводное Черноморского района проводилась эвакуация из 12 домов", – сказал руководитель ведомства.
По его словам, из-за очень сильного ветра образовалась высокая нагонная волна, которая подтопила территории частных домов.
Садаклиев также уточнил, что на данный момент без электроснабжения в Крыму остается порядка 500 тысяч абонентов. Сильный ветер пока не позволяет работникам "Крымэнерго" работать с вышек, поэтому все работы ведутся точечно на трансформаторных подстанциях, пояснил руководитель ведомства.
Кроме того, в результате ураганного ветра зафиксированы повреждения порядка 60 кровель, добавил глава МЧС Крыма.
Штормовое предупреждение
действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
Из-за подтопления движение по трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто
.
Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено
движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.