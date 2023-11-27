https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-bolee-300-chelovek-evakuirovali-iz-podtoplennykh-domov-1133090310.html

В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов

В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму более 300 человек эвакуировали из подтопленных домов

В Крыму из зон подтоплений на западном побережье полуострова эвакуировали свыше 300 человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:01

2023-11-27T09:01

2023-11-27T09:48

радио "спутник в крыму"

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новости крыма

штормовое предупреждение

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из зон подтоплений на западном побережье полуострова эвакуировали свыше 300 человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, из-за очень сильного ветра образовалась высокая нагонная волна, которая подтопила территории частных домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Садаклиев также уточнил, что на данный момент без электроснабжения в Крыму остается порядка 500 тысяч абонентов. Сильный ветер пока не позволяет работникам "Крымэнерго" работать с вышек, поэтому все работы ведутся точечно на трансформаторных подстанциях, пояснил руководитель ведомства.Кроме того, в результате ураганного ветра зафиксированы повреждения порядка 60 кровель, добавил глава МЧС Крыма.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение по трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231127/novyy-udar-uragana-prognoziruyut-v-krymu--1133085420.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, гу мчс рф по республике крым, сергей садаклиев, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму