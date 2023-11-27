Рейтинг@Mail.ru
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231127/vo-vremya-shtorma-v-sevastopole-spasali-ot-vody-tsennuyu-nauchnuyu-biblioteku-1133122496.html
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T19:18
2023-11-27T19:18
эксклюзивы риа новости крым
библиотека инбюм
инбюм
севастополь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
крым
севастопольский аквариум
роман горбунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133122673_0:238:768:670_1920x0_80_0_0_bb0348258f8e52c1d20bb603f4cfb10f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа и до подвала, рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.Компьютер можно купить, а редкие книги не купишьВ лабораториях пострадала компьютерная техника и оборудование. В течение всей ночи сотрудники во главе с директором выносили ценные книжные издания из пострадавшей библиотеки."Да, бинокуляры, микроскопы, такого плана оборудование пострадало. Мы сейчас как раз делаем опись всего этого. Компьютерная техника просто плавала в воде. Но у нас охрана быстро среагировала, поэтому из библиотеки мы успели все ценное вынести. Что-то, конечно, погибло, но это не редкие книги, не единичные экземпляры и не какие-то там старопечатные издания. Вообще из библиотеки я ночью начинал все выносить, честно говоря. Потому что компьютеры можно купить, а книги не восстановишь", - рассказал Роман Горбунов.Как сообщали РИА Новости Крым, в библиотеке ИнБЮМ хранятся ценные книги, самое старое издание датировано 1767 годом. Это книга из библиотеки российских царей с экслибрисом Великого Князя Николая Николаевича "Исследование состояния русского рыболовства".Разбило причал и снесло маякНа территории Радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной уничтожена причальная стенка для маломерных судов и маяк, а также полностью утрачена партия устричной молоди, которую ученые высадили в Черное море этой осенью. Она была впервые выращена в России. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. На Кара-Даге уничтожена система забора и подачи воды в дельфинарий.Сегодня волны в Севастополе достигают уровня второго этажа, сказал директор института Роман Горбунов.При этом полностью обесточить здание невозможно, поскольку животным в аквариуме необходима постоянная подача кислорода, а в лабораториях института хранятся пробы из экспедиций, которые следует хранить при определенной температуре. "Мы мониторим ситуацию", отметил Роман Горбунов.Севастопольский аквариум находится в подвале главного корпуса ИнБЮМ. Ранее арендатор помещения сообщал о гибели пятисот морских животных, но их число увеличивается по мере разбора завалов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт Севастополя
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133122673_0:166:768:742_1920x0_80_0_0_1e59ef60ca8f7f789933084a8c93f2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
библиотека инбюм, инбюм, севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, севастопольский аквариум, роман горбунов
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

Во время урагана в Севастополе ученые все ночь спасали книги в институте биологии

19:18 27.11.2023
 
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоЗатопленные помещения Института биологии южных морей в Севастополе
Затопленные помещения Института биологии южных морей в Севастополе
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа и до подвала, рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.
"Кровля повредилась на главном здании, но мы своими силами попытались ее сегодня заделать, потому что иначе совсем была бы катастрофа. Вода текла от самого верхнего этажа до самого нижнего. В аквариуме на уровне метра стояла вода, откачивали ее водоканал вместе с МЧС. Но там, по информации директора аквариума, уже порядка восьмисот особей погибших животных", - говорит Горбунов.

Компьютер можно купить, а редкие книги не купишь

В лабораториях пострадала компьютерная техника и оборудование. В течение всей ночи сотрудники во главе с директором выносили ценные книжные издания из пострадавшей библиотеки.
"Да, бинокуляры, микроскопы, такого плана оборудование пострадало. Мы сейчас как раз делаем опись всего этого. Компьютерная техника просто плавала в воде. Но у нас охрана быстро среагировала, поэтому из библиотеки мы успели все ценное вынести. Что-то, конечно, погибло, но это не редкие книги, не единичные экземпляры и не какие-то там старопечатные издания. Вообще из библиотеки я ночью начинал все выносить, честно говоря. Потому что компьютеры можно купить, а книги не восстановишь", - рассказал Роман Горбунов.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоЗатопленные кабинеты института биологии южных морей в Севастополе
Затопленные кабинеты института биологии южных морей в Севастополе
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Затопленные кабинеты института биологии южных морей в Севастополе
Как сообщали РИА Новости Крым, в библиотеке ИнБЮМ хранятся ценные книги, самое старое издание датировано 1767 годом. Это книга из библиотеки российских царей с экслибрисом Великого Князя Николая Николаевича "Исследование состояния русского рыболовства".

Разбило причал и снесло маяк

На территории Радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной уничтожена причальная стенка для маломерных судов и маяк, а также полностью утрачена партия устричной молоди, которую ученые высадили в Черное море этой осенью. Она была впервые выращена в России. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. На Кара-Даге уничтожена система забора и подачи воды в дельфинарий.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоШторм в севастопольской бухте
Шторм в севастопольской бухте
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Шторм в севастопольской бухте
Сегодня волны в Севастополе достигают уровня второго этажа, сказал директор института Роман Горбунов.
"Мы пока говорим о самых крупных потерях, потому что о мелких вещах, таких, как окна или еще что-то такое - мы даже не поднимаем такой вопрос. Только о самых катастрофичных историях. Вот сейчас у нас стены мокрые внутри, и уже в нескольких местах начала загораться проводка, мы ее обесточили сейчас", - пояснил ученый.
При этом полностью обесточить здание невозможно, поскольку животным в аквариуме необходима постоянная подача кислорода, а в лабораториях института хранятся пробы из экспедиций, которые следует хранить при определенной температуре. "Мы мониторим ситуацию", отметил Роман Горбунов.
Севастопольский аквариум находится в подвале главного корпуса ИнБЮМ. Ранее арендатор помещения сообщал о гибели пятисот морских животных, но их число увеличивается по мере разбора завалов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма
Как работает общественный транспорт Севастополя
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБиблиотека ИнБЮМИнБЮМСевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаКрымСевастопольский аквариумРоман Горбунов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51В Ялте ввели режим ЧС
19:30Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
19:21Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу
19:18Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
19:03Крымский мост открыт для поезда
18:49Открыто движение в Сакском районе между Митяево и Трудовым
18:38В Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны
18:18Без света в Крыму остаются 200 тысяч человек
18:04Крымский мост закрыт
17:53Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму
17:36Депутаты выедут в пострадавшие от шторма регионы – поручение Володина
17:22Заторов на федеральных трассах в Крыму и на Кубани нет
17:21В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧС
17:08В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине
16:51Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам
16:41Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны
16:32Когда в Крыму восстановят связь после урагана
16:27Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
16:27Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО
16:08Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу
Лента новостейМолния