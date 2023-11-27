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Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T19:18

2023-11-27T19:18

2023-11-27T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа и до подвала, рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.Компьютер можно купить, а редкие книги не купишьВ лабораториях пострадала компьютерная техника и оборудование. В течение всей ночи сотрудники во главе с директором выносили ценные книжные издания из пострадавшей библиотеки."Да, бинокуляры, микроскопы, такого плана оборудование пострадало. Мы сейчас как раз делаем опись всего этого. Компьютерная техника просто плавала в воде. Но у нас охрана быстро среагировала, поэтому из библиотеки мы успели все ценное вынести. Что-то, конечно, погибло, но это не редкие книги, не единичные экземпляры и не какие-то там старопечатные издания. Вообще из библиотеки я ночью начинал все выносить, честно говоря. Потому что компьютеры можно купить, а книги не восстановишь", - рассказал Роман Горбунов.Как сообщали РИА Новости Крым, в библиотеке ИнБЮМ хранятся ценные книги, самое старое издание датировано 1767 годом. Это книга из библиотеки российских царей с экслибрисом Великого Князя Николая Николаевича "Исследование состояния русского рыболовства".Разбило причал и снесло маякНа территории Радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной уничтожена причальная стенка для маломерных судов и маяк, а также полностью утрачена партия устричной молоди, которую ученые высадили в Черное море этой осенью. Она была впервые выращена в России. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. На Кара-Даге уничтожена система забора и подачи воды в дельфинарий.Сегодня волны в Севастополе достигают уровня второго этажа, сказал директор института Роман Горбунов.При этом полностью обесточить здание невозможно, поскольку животным в аквариуме необходима постоянная подача кислорода, а в лабораториях института хранятся пробы из экспедиций, которые следует хранить при определенной температуре. "Мы мониторим ситуацию", отметил Роман Горбунов.Севастопольский аквариум находится в подвале главного корпуса ИнБЮМ. Ранее арендатор помещения сообщал о гибели пятисот морских животных, но их число увеличивается по мере разбора завалов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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