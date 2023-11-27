https://crimea.ria.ru/20231127/vo-vremya-shtorma-v-sevastopole-spasali-ot-vody-tsennuyu-nauchnuyu-biblioteku-1133122496.html
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T19:18
2023-11-27T19:18
2023-11-27T19:18
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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роман горбунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа и до подвала, рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.Компьютер можно купить, а редкие книги не купишьВ лабораториях пострадала компьютерная техника и оборудование. В течение всей ночи сотрудники во главе с директором выносили ценные книжные издания из пострадавшей библиотеки."Да, бинокуляры, микроскопы, такого плана оборудование пострадало. Мы сейчас как раз делаем опись всего этого. Компьютерная техника просто плавала в воде. Но у нас охрана быстро среагировала, поэтому из библиотеки мы успели все ценное вынести. Что-то, конечно, погибло, но это не редкие книги, не единичные экземпляры и не какие-то там старопечатные издания. Вообще из библиотеки я ночью начинал все выносить, честно говоря. Потому что компьютеры можно купить, а книги не восстановишь", - рассказал Роман Горбунов.Как сообщали РИА Новости Крым, в библиотеке ИнБЮМ хранятся ценные книги, самое старое издание датировано 1767 годом. Это книга из библиотеки российских царей с экслибрисом Великого Князя Николая Николаевича "Исследование состояния русского рыболовства".Разбило причал и снесло маякНа территории Радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной уничтожена причальная стенка для маломерных судов и маяк, а также полностью утрачена партия устричной молоди, которую ученые высадили в Черное море этой осенью. Она была впервые выращена в России. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. На Кара-Даге уничтожена система забора и подачи воды в дельфинарий.Сегодня волны в Севастополе достигают уровня второго этажа, сказал директор института Роман Горбунов.При этом полностью обесточить здание невозможно, поскольку животным в аквариуме необходима постоянная подача кислорода, а в лабораториях института хранятся пробы из экспедиций, которые следует хранить при определенной температуре. "Мы мониторим ситуацию", отметил Роман Горбунов.Севастопольский аквариум находится в подвале главного корпуса ИнБЮМ. Ранее арендатор помещения сообщал о гибели пятисот морских животных, но их число увеличивается по мере разбора завалов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортажВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаКак работает общественный транспорт Севастополя
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библиотека инбюм, инбюм, севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, севастопольский аквариум, роман горбунов
Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
Во время урагана в Севастополе ученые все ночь спасали книги в институте биологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В здании Института биологии южных морей на набережной Севастополя штормом повредило кровлю, разбило окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа и до подвала, рассказал РИА Новости Крым директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.
"Кровля повредилась на главном здании, но мы своими силами попытались ее сегодня заделать, потому что иначе совсем была бы катастрофа. Вода текла от самого верхнего этажа до самого нижнего. В аквариуме на уровне метра стояла вода, откачивали ее водоканал вместе с МЧС. Но там, по информации директора аквариума, уже порядка восьмисот особей погибших животных", - говорит Горбунов.
Компьютер можно купить, а редкие книги не купишь
В лабораториях пострадала компьютерная техника и оборудование. В течение всей ночи сотрудники во главе с директором выносили ценные книжные издания из пострадавшей библиотеки.
"Да, бинокуляры, микроскопы, такого плана оборудование пострадало. Мы сейчас как раз делаем опись всего этого. Компьютерная техника просто плавала в воде. Но у нас охрана быстро среагировала, поэтому из библиотеки мы успели все ценное вынести. Что-то, конечно, погибло, но это не редкие книги, не единичные экземпляры и не какие-то там старопечатные издания. Вообще из библиотеки я ночью начинал все выносить, честно говоря. Потому что компьютеры можно купить, а книги не восстановишь", - рассказал Роман Горбунов.
Как сообщали РИА Новости Крым, в библиотеке ИнБЮМ хранятся ценные книги
, самое старое издание датировано 1767 годом. Это книга из библиотеки российских царей с экслибрисом Великого Князя Николая Николаевича "Исследование состояния русского рыболовства".
Разбило причал и снесло маяк
На территории Радиобиологического корпуса ИнБЮМ на улице Катерной уничтожена причальная стенка для маломерных судов и маяк, а также полностью утрачена партия устричной молоди, которую ученые высадили в Черное море этой осенью. Она была впервые выращена в России
. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. На Кара-Даге уничтожена система забора и подачи воды в дельфинарий.
Сегодня волны в Севастополе достигают уровня второго этажа, сказал директор института Роман Горбунов.
"Мы пока говорим о самых крупных потерях, потому что о мелких вещах, таких, как окна или еще что-то такое - мы даже не поднимаем такой вопрос. Только о самых катастрофичных историях. Вот сейчас у нас стены мокрые внутри, и уже в нескольких местах начала загораться проводка, мы ее обесточили сейчас", - пояснил ученый.
При этом полностью обесточить здание невозможно, поскольку животным в аквариуме необходима постоянная подача кислорода, а в лабораториях института хранятся пробы из экспедиций, которые следует хранить при определенной температуре. "Мы мониторим ситуацию", отметил Роман Горбунов.
Севастопольский аквариум находится в подвале главного корпуса ИнБЮМ. Ранее арендатор помещения сообщал о гибели пятисот морских животных
, но их число увеличивается
по мере разбора завалов.
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