https://crimea.ria.ru/20231128/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1133132102.html

Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Керченская паромная переправа во вторник утром не работает. Об этом сообщили в минтрасе Крыма. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T09:41

2023-11-28T09:41

2023-11-28T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник утром не работает. Об этом сообщили в минтрасе Крыма.Переправа не работает уже несколько дней из-за сильного шторма у берегов Крыма. Во вторник в Крыму сохраняется порывистый ветер, однако скорость его ослабла до 20 метров в секунду. По данным республиканского гидрометцентра, температура воды в Керченском проливе +10 градусов.При этом проезд автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также в Севастополе. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорКрымский мост: оперативные данные на утро вторникаДождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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