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Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Работа Керченской паромной переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Керченская паромная переправа во вторник утром не работает. Об этом сообщили в минтрасе Крыма. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T09:41
2023-11-28T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник утром не работает. Об этом сообщили в минтрасе Крыма.Переправа не работает уже несколько дней из-за сильного шторма у берегов Крыма. Во вторник в Крыму сохраняется порывистый ветер, однако скорость его ослабла до 20 метров в секунду. По данным республиканского гидрометцентра, температура воды в Керченском проливе +10 градусов.При этом проезд автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также в Севастополе. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорКрымский мост: оперативные данные на утро вторникаДождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
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Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Керченская паромная переправа во вторник утром приостановила работу

09:41 28.11.2023 (обновлено: 09:46 28.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник утром не работает. Об этом сообщили в минтрасе Крыма.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - сказано в сообщении.
Переправа не работает уже несколько дней из-за сильного шторма у берегов Крыма.
Во вторник в Крыму сохраняется порывистый ветер, однако скорость его ослабла до 20 метров в секунду. По данным республиканского гидрометцентра, температура воды в Керченском проливе +10 градусов.
При этом проезд автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.
Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также в Севастополе. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
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