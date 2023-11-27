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Как работает аэропорт Сочи в понедельник

Как работает аэропорт Сочи в понедельник - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Как работает аэропорт Сочи в понедельник

Аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости Крым, 27.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В аэропорту Сочи рекомендуют пассажирам пребывать в терминал заблаговременно до вылета, а также внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и на табло, в аудиообъявлениях терминала.Накануне вечером девять авиарейсов, которые направлялись в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов был отложен.По информации пресс-службы воздушной гавани, к трем часам утра 9 из 10 рейсов вернулись в аэропорт Сочи. Восемь из них были обслужены и отправлены в города назначения. Один борт, в настоящее время готовится к вылету из Минеральных вод в Сочи. Еще один рейс ожидает вылета из аэропорта Сочи.Все о последствиях урагана в Крыму и других черноморских регионах читайте по сслыке >>В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядка 50 поездов на юге России задерживаются из-за шторма – РЖДСотни упавших деревьев, сели и подтопления на Кубани – есть пострадавшиеЗадержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревья

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, транспорт, общество, авиасообщение, авиабилеты , новости