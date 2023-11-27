Как работает аэропорт Сочи в понедельник
Аэропорт Сочи в штатном режиме принимает и отправляет самолеты
11:22 27.11.2023 (обновлено: 11:33 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи в понедельник, 27 ноября, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"В настоящее время погодные условия в районе аэропорта Сочи позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Возможны небольшие корректировки в расписании рейсов, вызванных неблагоприятными погодными условиями предыдущей ночью, а также возможным поздним прибытием рейсов из других аэропортов России", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи рекомендуют пассажирам пребывать в терминал заблаговременно до вылета, а также внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и на табло, в аудиообъявлениях терминала.
Накануне вечером девять авиарейсов, которые направлялись в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов был отложен.
По информации пресс-службы воздушной гавани, к трем часам утра 9 из 10 рейсов вернулись в аэропорт Сочи. Восемь из них были обслужены и отправлены в города назначения. Один борт, в настоящее время готовится к вылету из Минеральных вод в Сочи. Еще один рейс ожидает вылета из аэропорта Сочи.
В воскресенье на территории Краснодарского края было объявлено двухдневное штормовое предупреждение: Оперштаб региона сообщал о ливнях с грозами и усилении ветра, сильном волнении моря, подъеме уровня рек, сходе селевых потоков и образовании смерчей.
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