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Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Девять авиарейсов, направляющихся в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов также откладывается, сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:56
2023-11-26T22:56
сочи
краснодарский край
погода
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Девять авиарейсов, направляющихся в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов также откладывается, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта. Уточняется, что в связи с этим вылеты, запланированные из Сочи, также будут задержаны. Авиакомпании при этом обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах согласно нормам. "Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", - отмечает информационная служба аэропорта.В связи со штормовым предупреждением аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса, заверили в пресс-службе авиагавани.Пассажирам рекомендуют планировать время выезда с учетом ситуации на дорогах, следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Ранее сообщалось, что движение поездов в Сочи также корректируется в связи с падением деревьев на контактную линию железнодорожных путей.
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сочи, краснодарский край, погода, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости
Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Девять летевших в Сочи самолетов из-за непогоды ушли на запасные аэродромы

22:56 26.11.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта в Сочи
Работа аэропорта в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Девять авиарейсов, направляющихся в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов также откладывается, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.
"В настоящее время командирами девяти воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с этим вылеты, запланированные из Сочи, также будут задержаны. Авиакомпании при этом обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах согласно нормам.
"Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", - отмечает информационная служба аэропорта.
В связи со штормовым предупреждением аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса, заверили в пресс-службе авиагавани.
Пассажирам рекомендуют планировать время выезда с учетом ситуации на дорогах, следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Ранее сообщалось, что движение поездов в Сочи также корректируется в связи с падением деревьев на контактную линию железнодорожных путей.
 
СочиКраснодарский крайПогодаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости
 
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22:57На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
22:56Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
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