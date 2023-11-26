https://crimea.ria.ru/20231126/devyat-letevshikh-v-sochi-samoletov-ushli-na-zapasnye-aerodromy--1133079607.html

Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Девять авиарейсов, направляющихся в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов также откладывается, сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T22:56

2023-11-26T22:56

2023-11-26T22:56

сочи

краснодарский край

погода

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Девять авиарейсов, направляющихся в Сочи, из-за урагана ушли на запасные аэродромы. Вылет самолетов также откладывается, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта. Уточняется, что в связи с этим вылеты, запланированные из Сочи, также будут задержаны. Авиакомпании при этом обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах согласно нормам. "Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", - отмечает информационная служба аэропорта.В связи со штормовым предупреждением аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса, заверили в пресс-службе авиагавани.Пассажирам рекомендуют планировать время выезда с учетом ситуации на дорогах, следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Ранее сообщалось, что движение поездов в Сочи также корректируется в связи с падением деревьев на контактную линию железнодорожных путей.

сочи

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, погода, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости