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Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым
Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым
Ливни и усиление ветра прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от похода в море и горы, не находиться возле русел рек.Как сообщалось, мощный шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В десяти муниципалитетах республики введен режим ЧС.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человекКрым после шторма: ситуация на утро вторникаРежим ЧС введен в 10 регионах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231128/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-snova-otkryta-posle-uragana-1133133522.html
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Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на Крым

На Крым обрушится новый шторм с ливнями и сильным ветром 28-29 ноября

10:34 28.11.2023 (обновлено: 10:40 28.11.2023)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено новое штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 ноября, в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП. Возможны подтопления территорий.
Также есть угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от похода в море и горы, не находиться возле русел рек.
Как сообщалось, мощный шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В десяти муниципалитетах республики введен режим ЧС.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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