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Движение в центре Алушты перекроют на два дня – причина
Движение в центре Алушты перекроют на два дня – причина - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Движение в центре Алушты перекроют на два дня – причина
В центре Алушты из-за ремонта дороги на два дня перекроют движение автомобилей, общественный транспорт будет курсировать по альтернативному маршруту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T21:06
2023-11-28T21:06
2023-11-28T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В центре Алушты из-за ремонта дороги на два дня перекроют движение автомобилей, общественный транспорт будет курсировать по альтернативному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что в среду общественный транспорт будет двигаться по улицам Багликова – Горбачевой – Таврической без остановки по адресу Хромых, 24. В четверг Советскую площадь перекроют полностью.Посадка и высадка пассажиров будет временно осуществляться на улице Багликова, в районе дома № 9 и на кольце "Черемушки", выше дома № 1 по улице Красноармейской. Гостей и жителей города просят учитывать дорожную обстановку при планировании передвижений и не оставлять личные автомобили в местах временного ограничения движения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отремонтировали дорогу к Солдатскому пляжуДорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаютсяВ Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, благоустройство
Движение в центре Алушты перекроют на два дня – причина
Движение перекроют в центре Алушты перекроют на два дня из-за ремонта дороги
21:06 28.11.2023 (обновлено: 21:37 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В центре Алушты из-за ремонта дороги на два дня перекроют движение автомобилей, общественный транспорт будет курсировать по альтернативному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги на площади Советской в Алуште 29 и 30 ноября будет введено временное ограничение движения транспортных средств", – сказано в сообщении алуштинской мэрии.
Уточняется, что в среду общественный транспорт будет двигаться по улицам Багликова – Горбачевой – Таврической без остановки по адресу Хромых, 24. В четверг Советскую площадь перекроют полностью.
Посадка и высадка пассажиров будет временно осуществляться на улице Багликова, в районе дома № 9 и на кольце "Черемушки", выше дома № 1 по улице Красноармейской. Гостей и жителей города просят учитывать дорожную обстановку при планировании передвижений и не оставлять личные автомобили в местах временного ограничения движения.
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