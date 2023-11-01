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В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный

В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный

Дорожники закончили ремонтно-восстановительные работы на трассе Евпатория – порт Мирный и приступили к нанесению разметки. Об этом в среду сообщил заказчик... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T20:33

2023-11-01T20:33

2023-11-01T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дорожники закончили ремонтно-восстановительные работы на трассе Евпатория – порт Мирный и приступили к нанесению разметки. Об этом в среду сообщил заказчик проекта – Служба автомобильных дорог Крыма.В ведомстве добавили, что в этом году в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать около 161 километров дорожного полотна на 15 дорогах. На данный момент работы ведутся на шести объектах, четыре уже введены в эксплуатацию. Еще на трех подрядные организации приступили к подготовительным работам."Также введены в эксплуатацию два объекта, общей протяженностью более восьми километров. Это участки автомобильных дорог Азовское – Нижнегорский, Раздольное – Корнеевка", - уточнили в пресс-службе.За весь период реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано более 95 участков дорог регионального значения протяженностью 801,154 км (это 13% от всей сети автомобильных дорог). Всего с момента старта проекта в 2019 году доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в два раза. Кроме того, с 2022 года в рамках программы дорожники приводят в нормативное состояние мосты и путепроводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируютПод Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым, логистика, новости крыма