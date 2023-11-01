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В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный
В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный
Дорожники закончили ремонтно-восстановительные работы на трассе Евпатория – порт Мирный и приступили к нанесению разметки. Об этом в среду сообщил заказчик... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T20:33
2023-11-01T20:33
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дорожники закончили ремонтно-восстановительные работы на трассе Евпатория – порт Мирный и приступили к нанесению разметки. Об этом в среду сообщил заказчик проекта – Служба автомобильных дорог Крыма.В ведомстве добавили, что в этом году в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать около 161 километров дорожного полотна на 15 дорогах. На данный момент работы ведутся на шести объектах, четыре уже введены в эксплуатацию. Еще на трех подрядные организации приступили к подготовительным работам."Также введены в эксплуатацию два объекта, общей протяженностью более восьми километров. Это участки автомобильных дорог Азовское – Нижнегорский, Раздольное – Корнеевка", - уточнили в пресс-службе.За весь период реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано более 95 участков дорог регионального значения протяженностью 801,154 км (это 13% от всей сети автомобильных дорог). Всего с момента старта проекта в 2019 году доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в два раза. Кроме того, с 2022 года в рамках программы дорожники приводят в нормативное состояние мосты и путепроводы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируютПод Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский каналВ центре Симферополя сняли ограничение проезда по трем улицам
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым, логистика, новости крыма
В Евпатории завершили ремонт дороги к порту Мирный

Дорожники завершили ремонт участка дороги Евпатория – порт Мирный в Крыму

20:33 01.11.2023
 
© Служба автомобильных дорог КрымаРемонт дороги Евпатория - порт Мирный
Ремонт дороги Евпатория - порт Мирный
© Служба автомобильных дорог Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дорожники закончили ремонтно-восстановительные работы на трассе Евпатория – порт Мирный и приступили к нанесению разметки. Об этом в среду сообщил заказчик проекта – Служба автомобильных дорог Крыма.
"Дорожники полностью закончили ремонтно-восстановительные работы на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Евпатория – порт Мирный протяженностью около 3,5 км и приступили к нанесению разметки. Данный дорожный объект имеет стратегически важное значение для местных жителей и гостей полуострова", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в этом году в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать около 161 километров дорожного полотна на 15 дорогах. На данный момент работы ведутся на шести объектах, четыре уже введены в эксплуатацию. Еще на трех подрядные организации приступили к подготовительным работам.
"Также введены в эксплуатацию два объекта, общей протяженностью более восьми километров. Это участки автомобильных дорог Азовское – Нижнегорский, Раздольное – Корнеевка", - уточнили в пресс-службе.
За весь период реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано более 95 участков дорог регионального значения протяженностью 801,154 км (это 13% от всей сети автомобильных дорог). Всего с момента старта проекта в 2019 году доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в два раза. Кроме того, с 2022 года в рамках программы дорожники приводят в нормативное состояние мосты и путепроводы.
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