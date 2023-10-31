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Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
В Черноморском районе Крыма ремонтируют дорогу к знаменитой косе Беляус, а также проводят благоустройство общественных пространств. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T18:26
2023-10-31T18:26
2023-10-31T18:29
коса беляус
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наталья писарева
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ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма ремонтируют дорогу к знаменитой косе Беляус, а также проводят благоустройство общественных пространств. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.Дороги Черноморского районаПо словам Писаревой, сейчас в районе проходит ремонт целого ряда дорог внутри населенных пунктов, а также работы на участке важной дорожной артерии Черноморское – Знаменское, где к этому времени дорожники уде положили первый асфальтовый слой.По ее словам, до конца года рабочие нанесут разметку и установят на участке новые автопавильоны.Район для людейКроме того, по словам Писаревой, в 2024 году в рамках программы инициативного бюджетирования в Черноморском отремонтируют центральную аллею, благоустроят зону возле школы №2. В селе Медведево облагородят территорию около клуба и памятника героям Великой Отечественной войны, в Оленевке обустроят велосипедные дорожки вдоль лимана.Также, по словам Писаревой, в Оленевке и Черноморском завершается строительство новых канализационно-очистных сооружений.Коса Беляус – десятикиломметровая песчаная полоса шириной около 200 метров, служит перемычкой между соленым озером Донузлав и Черным морем. Беляус называют "Крымскими Мальдивами" из-за белого песка на пляже и бирюзового цвета моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнНовый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
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коса беляус, черноморское, крым, наталья писарева, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым
Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
Глава администрации Писарева: Черноморский район благоустраивают
18:26 31.10.2023 (обновлено: 18:29 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма ремонтируют дорогу к знаменитой косе Беляус, а также проводят благоустройство общественных пространств. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.
Дороги Черноморского района
По словам Писаревой, сейчас в районе проходит ремонт целого ряда дорог внутри населенных пунктов, а также работы на участке важной дорожной артерии Черноморское – Знаменское, где к этому времени дорожники уде положили первый асфальтовый слой.
"16 километров этой дороги, ведущей к Беляусу, ремонтирует Служба автомобильных дорог Крыма в рамках национального проекта. Второй слой асфальта будет уложен в ближайшие две недели", - рассказала Наталья Писарева в эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым.
По ее словам, до конца года рабочие нанесут разметку и установят на участке новые автопавильоны.
Район для людей
Кроме того, по словам Писаревой, в 2024 году в рамках программы инициативного бюджетирования в Черноморском отремонтируют центральную аллею, благоустроят зону возле школы №2. В селе Медведево облагородят территорию около клуба и памятника героям Великой Отечественной войны, в Оленевке обустроят велосипедные дорожки вдоль лимана.
"Жители разработали проект, утвердили его. В дальнейшем вдоль дорожки они хотят посадить деревья и цветы", - добавила Наталья Писарева.
Также, по словам Писаревой, в Оленевке и Черноморском завершается строительство новых канализационно-очистных сооружений.
Коса Беляус – десятикиломметровая песчаная полоса шириной около 200 метров, служит перемычкой между соленым озером Донузлав и Черным морем. Беляус называют "Крымскими Мальдивами" из-за белого песка на пляже и бирюзового цвета моря.
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