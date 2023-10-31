https://crimea.ria.ru/20231031/doroga-na-belyaus-proezd-k-krymskim-maldivam-otremontiruyut-1132458204.html

Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют

Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют

В Черноморском районе Крыма ремонтируют дорогу к знаменитой косе Беляус, а также проводят благоустройство общественных пространств. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T18:26

2023-10-31T18:26

2023-10-31T18:29

коса беляус

черноморское

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма ремонтируют дорогу к знаменитой косе Беляус, а также проводят благоустройство общественных пространств. Об этом сообщила глава районной администрации Наталья Писарева.Дороги Черноморского районаПо словам Писаревой, сейчас в районе проходит ремонт целого ряда дорог внутри населенных пунктов, а также работы на участке важной дорожной артерии Черноморское – Знаменское, где к этому времени дорожники уде положили первый асфальтовый слой.По ее словам, до конца года рабочие нанесут разметку и установят на участке новые автопавильоны.Район для людейКроме того, по словам Писаревой, в 2024 году в рамках программы инициативного бюджетирования в Черноморском отремонтируют центральную аллею, благоустроят зону возле школы №2. В селе Медведево облагородят территорию около клуба и памятника героям Великой Отечественной войны, в Оленевке обустроят велосипедные дорожки вдоль лимана.Также, по словам Писаревой, в Оленевке и Черноморском завершается строительство новых канализационно-очистных сооружений.Коса Беляус – десятикиломметровая песчаная полоса шириной около 200 метров, служит перемычкой между соленым озером Донузлав и Черным морем. Беляус называют "Крымскими Мальдивами" из-за белого песка на пляже и бирюзового цвета моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млнНовый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коса беляус, черноморское, крым, наталья писарева, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым