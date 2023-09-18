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Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах" - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"
Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах" - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"
Заезд автотранспорта на косу Беляус, которую еще называют "Крымскими Мальдивами", будет несколько ограничен, когда эта территория станет природным парком... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T06:32
2023-09-18T06:32
крым
коса беляус
природа
туризм в крыму
экология
черноморский район
экономика
оопт
мнения
алексей иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Заезд автотранспорта на косу Беляус, которую еще называют "Крымскими Мальдивами", будет несколько ограничен, когда эта территория станет природным парком регионального значения. Однако запретов для рекреационной деятельности не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Общественного совета Черноморского района Алексей Иванов.Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии."Разрушение такого природного и археологического памятника застройкой – это недопустимо. В украинский период на косе было построено два объекта. Они оформлены в правовом поле и, к сожалению, избежать этого уже невозможно. Но есть возможность сохранить в первозданном виде всю остальную территорию для последующих территорий", - сказал Иванов. И напомнил: когда коса станет природным парком регионального значения, на ней запретят возводить объекты капитального строительства.По его словам, действующее природоохранное законодательство предусматривает некоторый порядок использования таких территорий, но "ограничений для рекреационной деятельности – купания и отдыха – не предусмотрено"."Да, с автотранспортом есть проблема. Но присвоение статуса ООПТ позволяет регламентировать заезды автомобилей в определенных направлениях", - сказал он. И уточнил, что придется строить "улавливающие парковки", чтобы автомобили не разъезжали по косе и не причиняли вреда местной флоре и фауне.Ранее руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог Наталия Мильчакова отметила, что коса Беляус является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом.По словам инициаторов создания ан косе Беляус заказника, населенные пункты, которые располагаются рядом – село Знаменское, Громово и Медведево, только выиграют от нового статуса "Крымских Мальдив"."Сейчас рекреационный потенциал этих сел практически не используется. И сохранение косы позволит им участвовать в экономической жизни района наравне с Черноморским, Межводным и Оленевкой, которые популярны у туристов", - объяснил Иванов.Ранее глава Черноморского района Наталья Писарева заявила,что признание статуса природного парка регионального значения для косы Беляус положительно отразится на экономике Черноморского региона в целом.Читайте также на РИА Новости Крым:Как и где безопасно отдыхать дикарями в КрымуВ Госдуме обещают помочь в сохранении пляжей на западе КрымаГде в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО
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крым, коса беляус, природа, туризм в крыму, экология, черноморский район, экономика, оопт, мнения, алексей иванов
Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"

Иванов: статут ООПТ не станет ограничением для оздоровления и отдыха на косе Беляус

06:32 18.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевТуризм Беляус
Туризм Беляус - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Заезд автотранспорта на косу Беляус, которую еще называют "Крымскими Мальдивами", будет несколько ограничен, когда эта территория станет природным парком регионального значения. Однако запретов для рекреационной деятельности не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Общественного совета Черноморского района Алексей Иванов.
Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии.
"Разрушение такого природного и археологического памятника застройкой – это недопустимо. В украинский период на косе было построено два объекта. Они оформлены в правовом поле и, к сожалению, избежать этого уже невозможно. Но есть возможность сохранить в первозданном виде всю остальную территорию для последующих территорий", - сказал Иванов. И напомнил: когда коса станет природным парком регионального значения, на ней запретят возводить объекты капитального строительства.
По его словам, действующее природоохранное законодательство предусматривает некоторый порядок использования таких территорий, но "ограничений для рекреационной деятельности – купания и отдыха – не предусмотрено".
"Да, с автотранспортом есть проблема. Но присвоение статуса ООПТ позволяет регламентировать заезды автомобилей в определенных направлениях", - сказал он. И уточнил, что придется строить "улавливающие парковки", чтобы автомобили не разъезжали по косе и не причиняли вреда местной флоре и фауне.
Ранее руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог Наталия Мильчакова отметила, что коса Беляус является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом.
По словам инициаторов создания ан косе Беляус заказника, населенные пункты, которые располагаются рядом – село Знаменское, Громово и Медведево, только выиграют от нового статуса "Крымских Мальдив".
"Сейчас рекреационный потенциал этих сел практически не используется. И сохранение косы позволит им участвовать в экономической жизни района наравне с Черноморским, Межводным и Оленевкой, которые популярны у туристов", - объяснил Иванов.
Ранее глава Черноморского района Наталья Писарева заявила,что признание статуса природного парка регионального значения для косы Беляус положительно отразится на экономике Черноморского региона в целом.
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КрымКоса БеляусПриродаТуризм в КрымуЭкологияЧерноморский районЭкономикаООПТМненияАлексей Иванов
 
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