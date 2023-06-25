https://crimea.ria.ru/20230625/krymskie-maldivy-kogda-kosa-belyaus-poluchit-okhrannyy-status-1129589405.html
"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус
"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус - РИА Новости Крым, 25.06.2023
"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус
Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Какие шаги... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T08:01
2023-06-25T08:01
2023-06-25T08:01
коса беляус
радио "спутник в крыму"
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экология
черное море
черноморский район
туризм в крыму
мнения
наталия мильчакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Какие шаги последуют за решением местного уровня, зачем и от кого потребовалось спасать знаменитые "Крымские Мальдивы" и кто "двигает" этот не простой процесс - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали ученые и общественники.Уникальная косаПо словам руководителя лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра Института Южных морей, заслуженного эколога России Натальи Мильчаковой, коса представляет собой уникальный геоморфологический объект. В ее основании сосредоточены памятники археологии, а на всем протяжении произрастают растения из краснокнижных списков Крыма и России и даже с высоким международным охранным статусом.Она напомнила, что южная часть косы уже давно имеет природоохранный статус. При этом северная ее часть отделена искусственно в 1962 году для нужд ВМФ, хотя фактически обе территории являются частью единого экотопа, которые логично сохранять в комплексе.Совместными усилиямиИменно Институт Южных морей выполнил научное обоснование, на основе которого власти Черноморского района приняли первичное решение об охранном статусе. А запустили процесс местные активисты.После этого активисты собрали более 450 подписей в пользу охранного статуса и стали писать в профильные ведомства и министерства, а также в прокуратуру. Дальше обратились к ученым, которые полностью поддержали инициативу, подготовили обоснования и продолжают научное сопровождение.Рекреацию сохранятПо словам инициаторов создания заказника, территория косы составлена уникальными песчаными пляжами с самой чистой в Крыму морской водой. Это притягивает множество туристов из разных регионов страны, а значит, сохранение природного объекта - еще и вклад в экономику региона.Сейчас ученые и общественники продолжают двигать процесс создания ООПТ, теперь уже заручившись решением районного совета. И, по мнению эколога Мильчаковой, итог с очень большой вероятностью будет положительным и быстрым."Я думаю, граждане продолжат направлять письма в различные органы власти и профильные институты. Но уже сейчас мы имеет огромную поддержку. На моей памяти это впервые, когда практически все профильные министерства Крыма и профильные научные организации признали эту необходимость", - констатирует она.Читайте также на РИА Новости Крым:Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалкиВсе заповедники и заказники Крыма - инфографикаВ Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коса беляус, крым, новости крыма, экология, черное море, черноморский район, туризм в крыму, мнения, наталия мильчакова
"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус
Эколог объяснила необходимость охранного статуса для косы Беляус в западном Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Какие шаги последуют за решением местного уровня, зачем и от кого потребовалось спасать знаменитые "Крымские Мальдивы" и кто "двигает" этот не простой процесс - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали ученые и общественники.
Уникальная коса
По словам руководителя лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра Института Южных морей, заслуженного эколога России Натальи Мильчаковой, коса представляет собой уникальный геоморфологический объект. В ее основании сосредоточены памятники археологии, а на всем протяжении произрастают растения из краснокнижных списков Крыма и России и даже с высоким международным охранным статусом.
"Именно эти растения, сдерживают от разрушения косу. Если мы усилим антропогенную нагрузку, будем постоянно вытаптывать эти места, неминуемо придем к саморазрушению - исчезнут растения, и просто нечему будет скреплять эти дюны", - поясняет Мильчакова.
Она напомнила, что южная часть косы уже давно имеет природоохранный статус. При этом северная ее часть отделена искусственно в 1962 году для нужд ВМФ, хотя фактически обе территории являются частью единого экотопа, которые логично сохранять в комплексе.
Совместными усилиями
Именно Институт Южных морей выполнил научное обоснование, на основе которого власти Черноморского района приняли первичное решение об охранном статусе. А запустили процесс местные активисты.
"С 2016 года несколько раз заходили инвесторы, но у нас получалось защитить территорию. В 2022-ом председатель сельского поселения пригласил нас на собрание с очередным инвестором, где из сотни присутствующих местных жителей все проголосовали против застройки косы", - вспоминает руководитель инициативной группы Окуневского сельсовета по созданию природного заказника "Беляус" Любовь Магера.
После этого активисты собрали более 450 подписей в пользу охранного статуса и стали писать в профильные ведомства и министерства, а также в прокуратуру. Дальше обратились к ученым, которые полностью поддержали инициативу, подготовили обоснования и продолжают научное сопровождение.
Рекреацию сохранят
По словам инициаторов создания заказника, территория косы составлена уникальными песчаными пляжами с самой чистой в Крыму морской водой. Это притягивает множество туристов из разных регионов страны, а значит, сохранение природного объекта - еще и вклад в экономику региона.
"Коса ценна своей первозданностью, пляжами, чистым морем. Это место не зря называют Крымскими Мальдивами и оно привлекает многочисленных туристов. Для Черноморского района туристы - важная часть экономической составляющей. Поэтому рекреацию в заказнике нужно сохранять, но с обязательной охраной, расчетом допустимой антропогенной нагрузки, четким определением границ, которые сможет занимать человек", - продолжает эколог-краевед Черноморского района Эльвира Иванова.
Сейчас ученые и общественники продолжают двигать процесс создания ООПТ, теперь уже заручившись решением районного совета. И, по мнению эколога Мильчаковой, итог с очень большой вероятностью будет положительным и быстрым.
"Я думаю, граждане продолжат направлять письма в различные органы власти и профильные институты. Но уже сейчас мы имеет огромную поддержку. На моей памяти это впервые, когда практически все профильные министерства Крыма и профильные научные организации признали эту необходимость", - констатирует она.
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