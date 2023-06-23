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Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
В заказнике "Караньский" в Севастополе ликвидирована незаконная свалка, от мусора освобождены около 5 га территории. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T14:29
2023-06-23T14:29
2023-06-23T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В заказнике "Караньский" в Севастополе ликвидирована незаконная свалка, от мусора освобождены около 5 га территории. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.Факт складирования отходов на землях природного ландшафтного заказника выявила Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.Прокуратура внесла директору учреждения представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено."После вмешательства надзорного ведомства проведена санитарная очистка территории заказника. Несанкционированная свалка ликвидирована. В общей сложности от отходов освобождены земли площадью 5 га", - заключили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началось строительство трех экотехнопарковВ Севастополе для очистки бухты закупят плавающие мусоросборникиВ Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден
https://crimea.ria.ru/20230125/kuda-propali-dengi-dlya-munitsipalitetov-sevastopolya-1126574257.html
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севастополь, прокуратура города севастополя, общество, экология, природа, новости крыма
Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
Прокуратура Севастополя: в заказнике "Караньский" ликвидирована незаконная свалка ТБО
14:29 23.06.2023 (обновлено: 15:00 23.06.2023)