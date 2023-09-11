https://crimea.ria.ru/20230911/gde-v-chernomorskom-rayone-kryma-budut-vydavat-zemlyu-uchastnikam-svo-1131322451.html

Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО

Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО

Землю участникам СВО планируют выдавать в трех муниципалитетах Черноморского района – в селах Окуневка Межводное и Медведево. Только в последнем населенном... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T15:52

2023-09-11T15:52

2023-09-11T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО планируют выдавать в трех муниципалитетах Черноморского района – в селах Окуневка Межводное и Медведево. Только в последнем населенном пункте будет сформировано около пяти тысяч участков, рассказала глава Черноморского района Наталья Писарева в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, процесс формирования участков будет проходить еще в течение месяца, а выдавать землю участникам СВО рассчитывают в следующем году."Сейчас грейдируют дороги, где участки. Специалисты рассмотрят, как будут проходить улицы, если надо – откорректируют. Затем подведут воду за счет республиканских средств, а не муниципалитета, и освещение", - дополнила она.Писарева также отметила, что специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков в селе Окуневка.Кроме того, глава Черноморского района напомнила, что весь процесс автоматизирован, землю выдают в порядке постановки на очередь и подачи необходимых документов.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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