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Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО
Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО
Землю участникам СВО планируют выдавать в трех муниципалитетах Черноморского района – в селах Окуневка Межводное и Медведево. Только в последнем населенном... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:52
2023-09-11T15:54
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наталья писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО планируют выдавать в трех муниципалитетах Черноморского района – в селах Окуневка Межводное и Медведево. Только в последнем населенном пункте будет сформировано около пяти тысяч участков, рассказала глава Черноморского района Наталья Писарева в комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, процесс формирования участков будет проходить еще в течение месяца, а выдавать землю участникам СВО рассчитывают в следующем году."Сейчас грейдируют дороги, где участки. Специалисты рассмотрят, как будут проходить улицы, если надо – откорректируют. Затем подведут воду за счет республиканских средств, а не муниципалитета, и освещение", - дополнила она.Писарева также отметила, что специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков в селе Окуневка.Кроме того, глава Черноморского района напомнила, что весь процесс автоматизирован, землю выдают в порядке постановки на очередь и подачи необходимых документов.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
https://crimea.ria.ru/20230829/esche-165-uchastnikov-svo-poluchat-zemlyu-v-sakskom-rayone-kryma-1131022294.html
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60
крым, земля в крыму для участников сво, черноморский район, общество, помощь бойцам сво, новости крыма, наталья писарева
Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО

Землю участникам СВО будут выдавать в трех селах Черноморского района Крыма – власти

15:52 11.09.2023 (обновлено: 15:54 11.09.2023)
 
Черноморский район Крыма
Черноморский район Крыма
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Землю участникам СВО планируют выдавать в трех муниципалитетах Черноморского района – в селах Окуневка Межводное и Медведево. Только в последнем населенном пункте будет сформировано около пяти тысяч участков, рассказала глава Черноморского района Наталья Писарева в комментарии РИА Новости Крым.
"В нашем районе участники СВО еще не получают землю. Сейчас все находится на стадии подготовки и оформления в МИЗО (Министерство имущественных и земельных отношений – ред.). Но выдача участков предусмотрена в трех населенных пунктах – Окуневка, Медведево, Межводное. Что касается количества участков, то у нас только в Медведево 150 гектаров – это пять тысяч участков будет", - рассказала Писарева.
По ее словам, процесс формирования участков будет проходить еще в течение месяца, а выдавать землю участникам СВО рассчитывают в следующем году.
"Сейчас грейдируют дороги, где участки. Специалисты рассмотрят, как будут проходить улицы, если надо – откорректируют. Затем подведут воду за счет республиканских средств, а не муниципалитета, и освещение", - дополнила она.
Писарева также отметила, что специалисты "Крымгеологии" уже начали делать скважины для будущих участков в селе Окуневка.
Кроме того, глава Черноморского района напомнила, что весь процесс автоматизирован, землю выдают в порядке постановки на очередь и подачи необходимых документов.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.
Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.
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