https://crimea.ria.ru/20230911/sokhranit-belyaus-chem-unikalny-krymskie-maldivy-1131326769.html

Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"

Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы" - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"

Коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T20:48

2023-09-11T20:48

2023-09-11T20:48

крым

природа

экология

оопт

коса беляус

наталия мильчакова

общество

новости крыма

черноморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131326653_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_cccc97635eae15a42f7701e694dfda45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог Наталия Мильчакова.Косе Беляус нужен охранный статусРанее сообщалось, что Институт биологии южных морей выполнил научное обоснование, на основе которого власти Черноморского района приняли первичное решение об охранном статусе косы Беляус. А запустили процесс местные активисты.По ее словам, местная флора сдерживает косу от разрушения. И если будет усилена антропогенная нагрузка и растения начнут уничтожать, "Крымские Мальдивы" исчезнут – нечему будет скреплять песчаные дюны."В случае, если охранного статуса не будет, то учитывая, что западный Крым – это район активного ветропереноса, то при отсутствии тех сообществ, которые держат косу, она станет динамической системой, защитить которую нельзя будет никакими строениями и береговыми валами, она неизбежно будет разрушаться", - сказала Мильчакова. И напомнила, что Бакальская коса, у которой не было охранного статуса, разрушилась за несколько лет.Туристов будут пускать на БеляусКогда коса Беляус станет природным парком регионального значения, она останется открытой для посещения туристов, для всех видов рекреации. Однако на ней запретят возводить объекты капитального строительства, отметила эколог.По словам инициаторов создания заказника, территория косы составлена уникальными песчаными пляжами с самой чистой в Крыму морской водой. Это притягивает множество туристов из разных регионов страны, а значит, сохранение природного объекта - еще и вклад в экономику региона.Коса Беляус в скором времени может стать природным парком регионального значения. Для этого впервые в Крыму подготовлено комплексное научное обследование территории и прилегающих акваторий Черного моря и лимана Донузлав. Отчет содержит данные о флоре и фауне, рекреационных ресурсах и основных угрозах природным комплексам, а также о социально-экономической характеристике Черноморского района. Проведен анализ границ перспективной особо охраняемой природной территории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме обещают помочь в сохранении пляжей на западе КрымаПрокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус

крым

коса беляус

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, экология, оопт, коса беляус, наталия мильчакова, общество, новости крыма, черноморский район, видео