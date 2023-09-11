https://crimea.ria.ru/20230911/sokhranit-belyaus-chem-unikalny-krymskie-maldivy-1131326769.html
Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"
Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"
Коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T20:48
2023-09-11T20:48
2023-09-11T20:48
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оопт
коса беляус
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог Наталия Мильчакова.Косе Беляус нужен охранный статусРанее сообщалось, что Институт биологии южных морей выполнил научное обоснование, на основе которого власти Черноморского района приняли первичное решение об охранном статусе косы Беляус. А запустили процесс местные активисты.По ее словам, местная флора сдерживает косу от разрушения. И если будет усилена антропогенная нагрузка и растения начнут уничтожать, "Крымские Мальдивы" исчезнут – нечему будет скреплять песчаные дюны."В случае, если охранного статуса не будет, то учитывая, что западный Крым – это район активного ветропереноса, то при отсутствии тех сообществ, которые держат косу, она станет динамической системой, защитить которую нельзя будет никакими строениями и береговыми валами, она неизбежно будет разрушаться", - сказала Мильчакова. И напомнила, что Бакальская коса, у которой не было охранного статуса, разрушилась за несколько лет.Туристов будут пускать на БеляусКогда коса Беляус станет природным парком регионального значения, она останется открытой для посещения туристов, для всех видов рекреации. Однако на ней запретят возводить объекты капитального строительства, отметила эколог.По словам инициаторов создания заказника, территория косы составлена уникальными песчаными пляжами с самой чистой в Крыму морской водой. Это притягивает множество туристов из разных регионов страны, а значит, сохранение природного объекта - еще и вклад в экономику региона.Коса Беляус в скором времени может стать природным парком регионального значения. Для этого впервые в Крыму подготовлено комплексное научное обследование территории и прилегающих акваторий Черного моря и лимана Донузлав. Отчет содержит данные о флоре и фауне, рекреационных ресурсах и основных угрозах природным комплексам, а также о социально-экономической характеристике Черноморского района. Проведен анализ границ перспективной особо охраняемой природной территории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме обещают помочь в сохранении пляжей на западе КрымаПрокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статус
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РИА Новости Крым
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крым, природа, экология, оопт, коса беляус, наталия мильчакова, общество, новости крыма, черноморский район, видео
Сохранить Беляус: чем уникальны "Крымские Мальдивы"
Эколог Мильчакова пояснила, зачем косе Беляус в Черноморском районе Крыма охранный статус
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Коса Беляус, которую называют "Крымскими Мальдивами", является уникальным геоморфологическим объектом страны. Здесь сосредоточены памятники археологии и произрастают краснокнижные растения, занесенные в списки редких как в Крыму, так и в России, и даже с высоким международным охранным статусом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог Наталия Мильчакова.
Косе Беляус нужен охранный статус
Ранее сообщалось, что Институт биологии южных морей выполнил научное обоснование
, на основе которого власти Черноморского района приняли первичное решение об охранном статусе косы Беляус. А запустили процесс местные активисты.
"Биологическое разнообразие косы Беляус в два с половиной раза выше, чем биологическое разнообразие косы Южная. Например, 145 видов сосудистых растений и 156 видов фауны. Таким образом, на этом маленьком промежутке - 20% разнообразия Крыма. На 170 гектарах мы имеет рефугиум (местность, в которой благодаря наличию благоприятных условий смогли сохраниться виды растений и животных – ред.). Здесь 31 вид занесен в Красную книгу Республики Крым, из них девять имеют высокий охранный статус и находятся в Красной книге Российской Федерации", - рассказала Мильчакова.
По ее словам, местная флора сдерживает косу от разрушения. И если будет усилена антропогенная нагрузка и растения начнут уничтожать, "Крымские Мальдивы" исчезнут – нечему будет скреплять песчаные дюны.
"В случае, если охранного статуса не будет, то учитывая, что западный Крым – это район активного ветропереноса, то при отсутствии тех сообществ, которые держат косу, она станет динамической системой, защитить которую нельзя будет никакими строениями и береговыми валами, она неизбежно будет разрушаться", - сказала Мильчакова.
И напомнила, что Бакальская коса, у которой не было охранного статуса, разрушилась за несколько лет.
"Если мы потеряем в какой-то области косу Беляус, то это угроза потери не только рекреационного потенциала всего западного Крыма, это также угроза потери всех биоресурсов. Так что создание ООПТ (особо охраняемая природная территория – ред.) - это в том числе, и защита многих компонентов экосистемы", - сказала она.
Туристов будут пускать на Беляус
Когда коса Беляус станет природным парком регионального значения, она останется открытой для посещения туристов, для всех видов рекреации. Однако на ней запретят возводить объекты капитального строительства, отметила эколог.
По словам инициаторов создания заказника
, территория косы составлена уникальными песчаными пляжами с самой чистой в Крыму морской водой. Это притягивает множество туристов из разных регионов страны, а значит, сохранение природного объекта - еще и вклад в экономику региона.
"Очень надеюсь, что к следующему сезону особо охраняемая природная территория здесь будет создана", - резюмировала Мильчакова.
Коса Беляус в скором времени может стать природным парком регионального значения. Для этого впервые в Крыму подготовлено комплексное научное обследование территории и прилегающих акваторий Черного моря и лимана Донузлав. Отчет содержит данные о флоре и фауне, рекреационных ресурсах и основных угрозах природным комплексам, а также о социально-экономической характеристике Черноморского района. Проведен анализ границ перспективной особо охраняемой природной территории.
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