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Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак
Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак
На особо охраняемой территории – грязевом озере Чокрак – Керченская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения закона. Информация об этом размещена РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T13:54
2023-08-07T13:54
2023-08-07T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На особо охраняемой территории – грязевом озере Чокрак – Керченская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения закона. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Республики Крым.На табличке возле озера Чокрак содержится информация: "Особо охраняемая природная территория. Государственный природный заказник. Площадь 1000 га. Охранные обязательства несет ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым".В адрес этого управления и было внесено представление. По информации ведомства, нарушения закона устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" предписывает проводить на подобных землях государственный экологический мониторинг, контроль (надзор) в области их охраны и использования. Также необходимо поддерживать условия, которые обеспечивают санитарную и противопожарную безопасность.На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, которая противоречит его задачам и режиму особой охраны. Также под запретом преднамеренное переселение живых организмов в целях их акклиматизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Все заповедники и заказники Крыма - инфографика"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статусУченые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя
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крым, прокуратура республики крым, экология, природа, заповедники крыма, общество, закон и право, новости крыма
Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак
Прокуратура Крыма внесла представление за мусор и выпас животных в заказнике Чокрак
13:54 07.08.2023 (обновлено: 13:56 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На особо охраняемой территории – грязевом озере Чокрак – Керченская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения закона. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Республики Крым.
"Выявлены нарушения при управлении государственным природным заказником регионального значения "Озеро Чокрак", - говорится в сообщении. - На территории него допускается выпас сельскохозяйственных животных, а также имеет место замусоривание".
На табличке возле озера Чокрак содержится информация: "Особо охраняемая природная территория. Государственный природный заказник. Площадь 1000 га. Охранные обязательства несет ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым".
В адрес этого управления и было внесено представление. По информации ведомства, нарушения закона устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" предписывает проводить на подобных землях государственный экологический мониторинг, контроль (надзор) в области их охраны и использования. Также необходимо поддерживать условия, которые обеспечивают санитарную и противопожарную безопасность.
На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, которая противоречит его задачам и режиму особой охраны. Также под запретом преднамеренное переселение живых организмов в целях их акклиматизации.
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