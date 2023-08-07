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Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак

Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Прокуратура нашла нарушения закона на озере Чокрак

На особо охраняемой территории – грязевом озере Чокрак – Керченская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения закона. Информация об этом размещена РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T13:54

2023-08-07T13:54

2023-08-07T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. На особо охраняемой территории – грязевом озере Чокрак – Керченская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения закона. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры Республики Крым.На табличке возле озера Чокрак содержится информация: "Особо охраняемая природная территория. Государственный природный заказник. Площадь 1000 га. Охранные обязательства несет ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым".В адрес этого управления и было внесено представление. По информации ведомства, нарушения закона устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" предписывает проводить на подобных землях государственный экологический мониторинг, контроль (надзор) в области их охраны и использования. Также необходимо поддерживать условия, которые обеспечивают санитарную и противопожарную безопасность.На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, которая противоречит его задачам и режиму особой охраны. Также под запретом преднамеренное переселение живых организмов в целях их акклиматизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Все заповедники и заказники Крыма - инфографика"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статусУченые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя

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крым, прокуратура республики крым, экология, природа, заповедники крыма, общество, закон и право, новости крыма