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Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя
Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя
На биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работают ученые из Донецка, которые изучают редкую флору и фауну... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T17:18
2023-07-13T17:18
2023-07-13T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работают ученые из Донецка, которые изучают редкую флору и фауну севастопольских природных заказников. Эта экспедиция стала возможной благодаря сотрудничеству севастопольских ученых с Донецким государственным университетом и Донецким государственным краеведческим музеем, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова.Большая группа ученых из Донецка и Севастополя впервые будет проводить совместные исследования редких и охраняемых видов таких природных заказников как "Ласпи", "Караньский", "Фиолент" и "Байдарский". Экспедицию возглавляет известный арахнолог, заведующая кафедрой зоологии Донецкого госуниверситета, кандидат биологических наук Елена Прокопенко.Научно-практические исследования на биостанции ИнБЮМ в бухте Ласпи проводятся с 1983 года. На этой площадке сотрудники Института регулярно проводят лекции об экологии Черного моря и биологии его обитателей для школьников и туристов.Ранее сообщалось, что специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ регулярно замеряют радиационный фон воды в Северо-Крымском канале. Так, по данным на четверг 8 июня он был вполовину ниже установленных санитарных норм.Ученые также рекомендуют использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах. Она может использоваться в качестве удобрений (биоуголь, компост, сухой порошок водорослей, экстракты) и стимуляторов роста растений, а также в рационе домашних птиц и скота.Читайте также на РИА Новости Крым.Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаКак водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффектКраснокнижные растения под защитой: что грозит за их сбор?
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Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя
Ученые из Донецка изучают редких животных в природных заказниках Севастополя
17:18 13.07.2023 (обновлено: 17:51 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работают ученые из Донецка, которые изучают редкую флору и фауну севастопольских природных заказников. Эта экспедиция стала возможной благодаря сотрудничеству севастопольских ученых с Донецким государственным университетом и Донецким государственным краеведческим музеем, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова.
"Я уверен, что вот такое взаимодействие - это первый шаг для выстраивания тесных взаимоотношений с донецкими коллегами. Нужно сказать, что мы активно работаем с научными организациями не только в ДНР и ЛНР, но и в Херсонской области. Главная задача - это изучить фаунистичекий флористический состав на территории природных заказников Севастополя", - отметил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов.
Большая группа ученых из Донецка и Севастополя впервые будет проводить совместные исследования редких и охраняемых видов таких природных заказников как "Ласпи", "Караньский", "Фиолент" и "Байдарский". Экспедицию возглавляет известный арахнолог, заведующая кафедрой зоологии Донецкого госуниверситета, кандидат биологических наук Елена Прокопенко.
"Мы приехали по приглашению ФИЦ ИнБЮМ проводить зоологическую часть мониторинга в заказниках "Караньский", "Байдарский", "Ласпи" и на мысе Айя. Очень интересная фауна, очень интересные находки, мы уже нашли где-то 25 видов-"краснокнижников" - это Красная книга Крыма, Севастополя, РФ. Мы уточняем распределение этих видов, их распространение. Например, жук-олень, бабочник колыванский, пчела-плотник, сколия гигантская", - рассказала Прокопенко.
Научно-практические исследования на биостанции ИнБЮМ в бухте Ласпи проводятся с 1983 года. На этой площадке сотрудники Института регулярно проводят лекции об экологии Черного моря и биологии его обитателей для школьников и туристов.
Ранее сообщалось, что специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ регулярно замеряют радиационный
фон воды в Северо-Крымском канале. Так, по данным на четверг 8 июня он был вполовину ниже установленных санитарных норм.
Ученые также рекомендуют использовать
в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах. Она может использоваться в качестве удобрений (биоуголь, компост, сухой порошок водорослей, экстракты) и стимуляторов роста растений, а также в рационе домашних птиц и скота.
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