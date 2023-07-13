https://crimea.ria.ru/20230713/uchenye-iz-donetska-izuchayut-floru-i-faunu-sevastopolya-1130029465.html

Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя

Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя

На биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работают ученые из Донецка, которые изучают редкую флору и фауну... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T17:18

2023-07-13T17:18

2023-07-13T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работают ученые из Донецка, которые изучают редкую флору и фауну севастопольских природных заказников. Эта экспедиция стала возможной благодаря сотрудничеству севастопольских ученых с Донецким государственным университетом и Донецким государственным краеведческим музеем, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова.Большая группа ученых из Донецка и Севастополя впервые будет проводить совместные исследования редких и охраняемых видов таких природных заказников как "Ласпи", "Караньский", "Фиолент" и "Байдарский". Экспедицию возглавляет известный арахнолог, заведующая кафедрой зоологии Донецкого госуниверситета, кандидат биологических наук Елена Прокопенко.Научно-практические исследования на биостанции ИнБЮМ в бухте Ласпи проводятся с 1983 года. На этой площадке сотрудники Института регулярно проводят лекции об экологии Черного моря и биологии его обитателей для школьников и туристов.Ранее сообщалось, что специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ регулярно замеряют радиационный фон воды в Северо-Крымском канале. Так, по данным на четверг 8 июня он был вполовину ниже установленных санитарных норм.Ученые также рекомендуют использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах. Она может использоваться в качестве удобрений (биоуголь, компост, сухой порошок водорослей, экстракты) и стимуляторов роста растений, а также в рационе домашних птиц и скота.Читайте также на РИА Новости Крым.Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаКак водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффектКраснокнижные растения под защитой: что грозит за их сбор?

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