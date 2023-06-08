https://crimea.ria.ru/20230608/uchenye-zamerili-uroven-radiatsii-vody-v-severo-krymskom-kanale-1129263742.html

Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале

Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале

Радиационный фон воды в Северо-Крымском канале, по данным на четверг 8 июня, вполовину ниже установленных санитарных норм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:53

крым

северо-крымский канал

инбюм

вода в крыму

экологическая экспертиза

новости крыма

общество

безопасность республики крым и севастополя

экология

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1c/1128412787_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_701903f0eb9e3162e94e41ecfea4613a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Радиационный фон воды в Северо-Крымском канале, по данным на четверг 8 июня, вполовину ниже установленных санитарных норм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ИиБЮМ).Уточняется, что замеры производились специалистами отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМа 8 июня 2023 года.Кроме того, сотрудники института отметили, что уровень воды в канале на данный момент не понизился.Ранее пресс-служба главка МЧС РФ по региону опровергла фейковую информацию о якобы "отравлении" радиацией воды в водопроводе.Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил, что вода из Днепра продолжит поступать в Крым после того, как будут установлены специальные насосы. Они обеспечат подачу до 40 кубометров в секунду, что позволит полностью обеспечить мелиорацию на территории республики.По словам первого зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурама Соболева, Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться.В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что остановка подачи воды по СКК не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. По его оценкам в водохранилищах Крыма накоплено более 280 млн кубических метров воды.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжит получать воду из Северо-Крымского канала – АксеновКрымским рисоводам компенсируют все затратыВода в Новой Каховке пригодна для питья

https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-defitsit-vody-1129220825.html

https://crimea.ria.ru/20230607/onischenko-pravoberezhyu-khersonskoy-oblasti-grozit-epidemiya-kholery-1129247634.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, северо-крымский канал, инбюм, вода в крыму, экологическая экспертиза, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, экология