Ученые замерили уровень радиации воды в Северо-Крымском канале
Радиационный фон воды в Северо-Крымском канале вдвое ниже санитарной нормы - ученые
13:42 08.06.2023 (обновлено: 13:53 08.06.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Радиационный фон воды в Северо-Крымском канале, по данным на четверг 8 июня, вполовину ниже установленных санитарных норм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей (ИиБЮМ).
Уточняется, что замеры производились специалистами отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМа 8 июня 2023 года.
"В районе поселка Советское ученые произвели замеры радиационного фона, который на сегодняшний день не превышает 0,1 микрозиверта, что вполовину ниже санитарных норм", – сказано в сообщении.
Кроме того, сотрудники института отметили, что уровень воды в канале на данный момент не понизился.
Ранее пресс-служба главка МЧС РФ по региону опровергла фейковую информацию о якобы "отравлении" радиацией воды в водопроводе.
Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг сообщил, что вода из Днепра продолжит поступать в Крым после того, как будут установлены специальные насосы. Они обеспечат подачу до 40 кубометров в секунду, что позволит полностью обеспечить мелиорацию на территории республики.
По словам первого зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурама Соболева, Северо-Крымский канал работает в штатном режиме, однако уровень воды после разрушения Каховской ГЭС будет снижаться.
В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский уверен, что остановка подачи воды по СКК не вызовет дефицита воды в Крыму в текущем году. По его оценкам в водохранилищах Крыма накоплено более 280 млн кубических метров воды.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек.
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