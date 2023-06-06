Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде
Информация об отравленной воде и подготовке к эвакуации в Крыму является ложью - МЧС
© РИА Новости Крым . дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
© РИА Новости Крым . дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник жителям Крыма стали поступать звонки от имени якобы сотрудников МЧС с сообщением о подготовке эвакуации и отравлении радиацией воды в водопроводе. Данная информация - ложь. Об этом предупредили в пресс-службе главка МЧС РФ по региону.
"На мобильные телефоны граждан поступают звонки о том, что в Крыму планируется эвакуация, а водопроводная вода отравлена радиацией. При этом абонент представляется сотрудником ГУ МЧС России по Республике Крым. Данная информация является фейком и не соответствует действительности!" - подчеркнули в ведомстве.
Спасатели призывают крымчан следить за информацией только в официальных источниках и не доверять непроверенным информаторам.
Ранее об аналогичных звонках сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что людей также призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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