https://crimea.ria.ru/20230606/krymchanam-postupayut-feykovye-zvonki-ob-evakuatsii-i-otravlennoy-vode-1129225572.html

Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде

Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Крымчанам поступают фейковые звонки об эвакуации и отравленной воде

Во вторник жителям Крыма стали поступать звонки от имени якобы сотрудников МЧС с сообщением о подготовке эвакуации и отравлении радиацией воды в водопроводе... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T20:25

2023-06-06T20:25

2023-06-06T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Во вторник жителям Крыма стали поступать звонки от имени якобы сотрудников МЧС с сообщением о подготовке эвакуации и отравлении радиацией воды в водопроводе. Данная информация - ложь. Об этом предупредили в пресс-службе главка МЧС РФ по региону.Спасатели призывают крымчан следить за информацией только в официальных источниках и не доверять непроверенным информаторам.Ранее об аналогичных звонках сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что людей также призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭС: как работает сухопутный маршрут в КрымСпасатели из Крыма отправились в Херсонскую областьГрозит ли Крыму дефицит воды

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