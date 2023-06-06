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В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией
В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией - РИА Новости Крым, 06.06.2023
В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО. РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T15:30
2023-06-06T17:20
севастополь
михаил развожаев
общество
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каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО.Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно, подчеркнул он.Главное управление МЧС России по Севастополю также сообщает о фейковых звонках и призывает доверять только официальной информации."В случае поступления подозрительных звонков, писем и рассылок незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, а также в чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях", - призвали в Telegram-канале спасательного ведомства.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУдары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
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севастополь, михаил развожаев, общество, разрушение каховской гэс, каховская гэс, безопасность республики крым и севастополя, фейк, новости крыма, гу мчс россии по севастополю
В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией

Развожаев опроверг фейк о заражении воды радиацией в Севастополе и подготовке к эвакуации

15:30 06.06.2023 (обновлено: 17:20 06.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Севастополе
Отдыхающие на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО.

"Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно, подчеркнул он.
Главное управление МЧС России по Севастополю также сообщает о фейковых звонках и призывает доверять только официальной информации.
"В случае поступления подозрительных звонков, писем и рассылок незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, а также в чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях", - призвали в Telegram-канале спасательного ведомства.
Чернореченское водохранилище - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
09:33
Как скажется повреждение Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
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