В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией
Развожаев опроверг фейк о заражении воды радиацией в Севастополе и подготовке к эвакуации
15:30 06.06.2023 (обновлено: 17:20 06.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО.
"Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС. Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в три раза. Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно, подчеркнул он.
Главное управление МЧС России по Севастополю также сообщает о фейковых звонках и призывает доверять только официальной информации.
"В случае поступления подозрительных звонков, писем и рассылок незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, а также в чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях", - призвали в Telegram-канале спасательного ведомства.
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.
Читайте также на РИА Новости Крым: