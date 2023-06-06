https://crimea.ria.ru/20230606/v-sevastopole-oprovergli-feyk-ob-evakuatsii-i-zarazhenii-vody-radiatsiey-1129218394.html

В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией

В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией - РИА Новости Крым, 06.06.2023

В Севастополе опровергли фейк об эвакуации и заражении воды радиацией

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T15:30

2023-06-06T15:30

2023-06-06T17:20

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации из города, которую распространяет ЦИПсО.Губернатор напомнил, что в случае возникновения какой-либо реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно, подчеркнул он.Главное управление МЧС России по Севастополю также сообщает о фейковых звонках и призывает доверять только официальной информации."В случае поступления подозрительных звонков, писем и рассылок незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, а также в чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности и подозрительных личностях", - призвали в Telegram-канале спасательного ведомства.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.После ЧП главы Крыма и Севастополя сообщили, что угроз подтопления для полуострова нет, как и нет рисков водного дефицита.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли рискиУдары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуУголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС

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