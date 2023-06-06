Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/ugolovnoe-delo-o-terakte-zaveli-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129216507.html
Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T14:30
2023-06-06T14:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129212316_0:0:629:353_1920x0_80_0_0_197c73b4dd3997546e021c6321a042ec.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Следователи установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба."Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в Следкоме.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсии Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуКаховская ГЭС: история, значение, мощностьЧто происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129212316_0:0:471:353_1920x0_80_0_0_4fe7feac73876273420ba6d2ec635d31.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, новости
Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС

Следком России возбудил уголовное дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС

14:30 06.06.2023 (обновлено: 14:32 06.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПоследствия разрушения Каховской ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба.
"Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в Следкоме.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.
В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсии Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
Каховская ГЭС: история, значение, мощность
Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
14:47Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
14:30Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
14:18По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
14:08В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
13:55Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
13:41Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
13:35Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
13:25Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
13:15Каховская ГЭС: история, значение, мощность
12:51Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
12:32ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
12:21Режим ЧС введен в Новокаховском округе
12:08Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
11:54Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
11:34Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
11:29Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Лента новостейМолния