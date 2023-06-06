https://crimea.ria.ru/20230606/ugolovnoe-delo-o-terakte-zaveli-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1129216507.html

Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС

Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T14:30

2023-06-06T14:30

2023-06-06T14:32

ск рф (следственный комитет российской федерации)

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129212316_0:0:629:353_1920x0_80_0_0_197c73b4dd3997546e021c6321a042ec.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Следователи установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба."Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - подчеркнули в Следкоме.В ночь на вторник в результате украинских обстрелов разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего уровень воды в Новой Каховке достиг 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Идет эвакуация жителей. Для временного вывоза людей из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка прибыли 53 автобуса. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В Кремле ЧП на Каховской гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсии Киева и заявили, что украинские власти несут ответственность за это. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одной из целей подрыва ГЭС попытку лишить Крым воды. Он также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часуКаховская ГЭС: история, значение, мощностьЧто происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230606/vozmozhno-li-dalneyshee-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--ekspert-1129209504.html

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, новости